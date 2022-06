Rådgivningsfirmaer verken produserer eller gjør noe direkte for bærekraft. Likevel var Bryn Aarflot fast bestemt på at de ønsket å bidra med noe som skaper endring for klima og utgjør en forskjell.

– Vi ønsket å gjøre noe mer enn kun å grønnvaske. Resultatet ble innovasjonsstipendet OPPDRIFT, hvor vi tilbyr rådgivning for å hjelpe et norsk selskap som kan utgjøre en større forskjell for bærekraft enn oss selv, og dermed er med å skape endring, sier advokat og markedsfører i Bryn Aarflot Sebastian Stigar.

Tjenester verdt én million

Bryn Aarflot er Norges fremste IP-rådgivere, med fokus på å skape verdi gjennom IP. Sammen med markedsføringsbyrået Los & Co og innovasjonsrådgivningsfirmaet Igaidi utlyste de i fjor innovasjonsstipendet OPPDRIFT med tjenester til en verdi av én million kroner. Kravet var at søkernes innovasjon skulle kunne bidra til å løse bærekraftsmål nr. 14, som handler om vern av livet i havet.

– Verdiskapning gjennom IP-rettigheter er viktig for alle innovasjonsselskaper. Dessverre havner IP, markedsføringsrådgivning og annen innovasjonsrådgivning ofte litt ned på prioriteringslista, til tross for at de kan utgjøre en stor forskjell for denne typen selskaper, så vi inviterte med oss noen av de flinkeste i klassen, forteller Stigar.

Utgjør en forskjell

Los & Co fikk med filmselskapet VJUS, som bidro til at budskapet ble spredt over alle flater og førte til et ras av spennende søknader. En jury ledet av gründer innen teknologi og bærekraft Christine Spiten utnevnte fem finalister, og landet til slutt på Seaweed Solutions som vinner.

– Det er et meget spennende selskap som jobber med å utnytte tare-ressursene vi har så mye av her i Norge. Én million kroner i rådgivning utgjør en stor forskjell for dem som driver med så mange spennende innovasjonsprosjekter, både i forhold til patentering og markedsføring. Vi har klokkertro på at de blir en stor aktør innen få år, og ønsker å bidra til at selskapets innovasjoner forblir på norske hender og ikke forsvinner til andre markeder, sier Stigar.

Han ser helt klart at prosjektet har gitt resultater også for Bryn Aarflot.

– Vi opplever at vi bidrar til noe som utgjør en større forskjell for bærekraft enn vi hadde klart alene. Det merker vi både når vi snakker med kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte.

Ny OPPDRIFT under planlegging

Neste runde med OPPDRIFT er under planlegging i disse dager, og skal rette seg mot et nytt bærekraftsmål. Hvilket det blir blir ikke bestemt før flere partnere er på plass.

– Flere potensielle samarbeidspartnere ønsker å være med, og vi er i dialog med flere aktører, som blant annet Ragde Innovation. Vi holder fortsatt døren åpen for de som ønsker å bli med, så det er bare å ta kontakt, sier Stigar.

Neste runde med OPPDRIFT lanseres til våren.

