Vil du eie litt av Sparebanken Sør?

– Det er mange grunner til å smile om dagen, og spesielt over nyheter som dette, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

Han støttes av kollega Eva Kvelland, som er direktør for marked og kommunikasjon.

– Klart vi har gledet oss til å dele dette glade budskapet, sier hun.

Den store nyheten er at flere nå på en gunstig måte kan bli eier i banken. Det blir mulig når den børsnoterte andelen av egenkapitalen økes fra 15 til 40 prosent. Det skjer ved at deler av grunnfondskapitalen konverteres til egenkapitalbevis, som deretter overføres til en stiftelse som selger disse i markedet.

–Vi ser frem til å få flere eiere av banken og innfører derfor en bonus for småsparere, sier Kvelland.

Inviterer flere småsparere – lover bonus

Egenkapitalbevis for rundt tre milliarder kroner skal nå selges. Banken regner med at mange investorer både innenlands og utenlands vil investere, men ønsker også flere småsparere som eiere.

– Vi har allerede rundt 2200 private eiere, men vil gjerne ha flere, sier Eva Kvelland.

Investerer du nå, vil du få en hyggelig bonus de to neste årene: Er du småsparer og kjøper for eksempel 1000 egenkapitalbevis nå, får du 50 nye i 2023 og ytterligere 50 i 2024.

– Jeg er spesielt glad for at vi kan gi bonusbevis til småsparere. Det stimulerer til langsiktig eierskap og gir en hyggelig bonus etter ett og to år, sier Geir Bergskaug.

Alle egenkapitalbevis gir rett til utbytte. I år betalte Sparebanken Sør et utbytte på 8 kroner per egenkapitalbevis.

Vil du eie litt av banken og få med retten til bonusbevis? Frist er 27. juni



Få kundeutbytte på boliglånet

Når banken går godt, skal det komme eierne til gode. Og det spesielle med en sparebank er at samfunnet er hovedeiere.

– Eierne på børs vil pushe oss til å levere godt hvert kvartal. De vil eie 40 prosent av banken og skal få utbytte av sin eierandel. Men lokalsamfunnet er største eier og vil få den største delen av overskuddet. Denne delen vil vi nå dele mellom kundeutbytte og samfunnsutbytte, eller gavemidler, sier Eva Kvelland.

Eksempelvis vil et par med boliglån på 4 millioner kroner kunne få opptil 8000 kroner i kundeutbytte når banken går godt.

– Kundeutbytte er et kinderegg. Det gjør at Sparebanken Sør vil bli oppfattet som en mer attraktiv bank for både sparing og lån. Samtidig vil eierne være glade for at kundeutbytte ikke vil bli utbetalt om banken skulle gå skikkelig dårlig et år. Det truer ikke soliditeten til banken, men vil hjelpe oss å vokse. Bra for kundene, bra for banken og bra for eierne, sier Geir Bergskaug.

Her er Geir Bergskaug og Eva Kvelland sammen med kommersiell direktør i Dyreparken i Kristiansand Morten Skraastad, som er en av bankens mange kunder

Stolte tradisjoner

De som blir eiere får eierskap i landsdelens største bank. Banken har om lag 35 avdelinger i Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

– Det er en robust bank med solid markedsposisjon og stolte tradisjoner, sier Geir Bergskaug.

Sparebanken Sør startet med etableringen av Christianssands Sparebank i 1824, og i 2024 fyller banken hele 200 år.

– Med grepet vi gjør nå blir banken enda mer robust, vi får flere investorer og en stor stiftelse som skal være en kapitalkilde for oss. Slik vil vi være godt rustet for å kunne hjelpe privatkundene, bedriftene og offentlig sektor også de neste to hundre årene, sier Eva Kvelland.

Bankens største eier, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, vil gjennom denne operasjonen få økonomiske muskler som setter dem i stand til å i enda større grad bidra til utvikling og bedre levekår i landsdelen.

Flere sparebanker har gitt gunstige tilbud når de har økt eierandelen over børs.

– Sparebanken Vest fikk mer enn 6000 småsparere som eiere da de i 2019 gjorde det samme som vi skal gjøre nå. Vi håper og tror på samme effekt for oss med langt flere lokale eiere, sier Eva Kvelland.

Vil du eie litt av banken og få med retten til bonusbevis? Frist er 27. juni

Slik sikrer du deg en bit av banken

Egenkapitalbevisene til Sparebanken Sør er notert på Oslo Børs. Du kan når som helst kjøpe og selge disse akkurat som du kjøper og selger aksjer på børsen.

Ved å tegne deg ved dette nedsalget vil du få tildelt bonusbevis etter både ett og to år, dersom du fortsatt eier egenkapitalbevisene. Disse bonusbevisene er vanlige egenkapitalbevis som også kan selges på børsen.

Du tegner deg for egenkapitalbevis hos Norne i perioden 20. til 27. juni

Sparebanken Sør – Sørlandets ledende bankkonsern

Et komplett finanskonsern med bank, verdipapirhandel og eiendomsmegling

181 000 aktive personkunder

22 000 aktive bedriftskunder

148 milliarder i forvaltningskapital

1.226 millioner i resultat etter skatt i 2021

Eier 19.8% av Frende forsikring

Eier 24,8% av Balder Betaling som igjen eier 10,7% av Vipps

Denne artikkelen har et informasjonsformål. En Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt.

Mer informasjon finner du her