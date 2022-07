De fineste capsene- til han og henne

Butikkene bugner av utvalg enten du vil holde deg til klassikerne eller utfordre litt på motefronten. Sett siste finish på antrekket med disse stilige hodeplaggene i deilige, avkjølende materieler.

Til hele familien

Klassisk sports cap fra Ralph Lauren. I One Size og med justerbar stropp, vil hele familien sloss om denne godsaken! Bruk den på golfbanen, i båten, eller på stranden. Tidløst design slår aldri feil.

https://www.fernerjacobsen.no/herre/tilbehor/capser/sport-cap-hat-navy

Norsk luksus

Brødrene bak det norske merket Varsity vet å designe capser! I pustende lin-materiale fra Italia, er dette hodeplagget perfekt for å holde hodet klart på ekstra varme dager. Passer like godt til han som henne og kommer i flere freshe sommerpasteller. Justerbar rem.

https://www.fernerjacobsen.no/dame/tilbehor/capser/cyan-green-linen

For moteløven

For de som ikke har fått med seg at bøttehatt er in; bøttehatt er in! Denne snertne varianten fra Maud, kommer med en noe bredere brem for økt solbeskyttelse, men passer like godt inn i motebildet for det. Herlig blomstermønster i bomull og silke. We love it!

https://hoyer.no/dame/maud-hat-blomstrete-hatt/?productId=7107200

Lekker detalj

Den hvite Lacoste capsen passer for ham med øye for detaljer. Den lekre, brune stroppen hever kvaliteten på den ellers rene, klassiske capsen. Pustende maljer gjør den til en elegant sommerfavoritt.

https://hoyer.no/herre/tilbehor/skjerf-og-hodeplagg/contrast-strap-cotton-hvit-cap/?productId=7032858