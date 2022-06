Bil med frihet

Abonnement er et gammelt konsept, men som den siste tiden tilbys på stadig nye områder. Nå også på bil.

– Om det er ett sted det garantert er interessant for forbrukere å abonnere fremfor å eie, så er det her. Å kjøpe bil er en tung investering som binder opp mye penger, hvor man betaler for en gjenstand som normalt sett kun faller i verdi, sier Knut Øvernes i bilabonnementstjenesten imove.

På forbrukernes premisser

Øvernes mener bilabonnement er en eierskapsmodell på forbrukernes premisser.

Knut Øvernes

– Når du abonnerer på en tjeneste har du muligheten til å bytte bil etter behovet ditt. Om du får nytt barn, kjøper hytte, flytter inn i sentrum eller får andre nye behov, så trenger du ikke selge bilen eller leasing-kontrakten din. Du bare bytter bil. Det er definitivt best for forbrukerne å kunne hoppe av og på når man vil, og betale kun det bilholdet faktisk koster uten uforutsette utgifter, sier han.

Det er veldig mange som kjøper en bil de egentlig ikke trenger. Både med tanke på størrelse og utstyr.

– Når man kjøper en bil skal den dekke alle dine behov, men ved et abonnement trenger du faktisk bare å finne den bilen du trenger de neste par månedene.

Dette er bilabonnement | imove



Enkelt og risikofritt

Å bli kunde på et bilabonnement er veldig enkelt. Det er som å abonnere på Spotify. Du trenger rett og slett bare å tegne et abonnement. Du kan når som helst starte avtalen og si den opp, så det er veldig fleksibelt og innebærer veldig lav risiko.

– Og beslutningen bør også være enkel, sier Øvernes – og utdyper:

– Som bilabonnent har du en risikobegrensning oppad til egenandelen i vilkårene. Utover det risikerer du ingenting. Om noe skjer i markedet er risikoen flyttet vekk fra forbrukernes hender. Du får kun én faktura med alle kostnader inkludert. Dette er en risikofri og fleksibel løsning hvor du kjøper en fastsatt pakke der noen andre må fikse alle endringene som kommer, og det er ganske vesentlig for mange.

Å være i bevegelse | imove



Enklere valg

Å abonnere på bil er også smartere sett fra et bærekraftperspektiv.

– Det er nok vanlig å tenke at man må ha en stor bil med firehjulstrekk fordi man kanskje skal på fjellet neste vinter, men 99 prosent av tiden trenger du ikke dette. Nå kan du endelig gjøre valg på et annet nivå hvor du ikke behøver å ta så mange hensyn fordi du har fleksibiliteten til å endre, sier Øvernes.