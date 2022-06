– Ved å installere NOVs automasjonsløsning og energigjenvinningssystem på flåten av rigger som er i aktiv operasjon Nordsjøen i dag vil CO2-reduksjonen tilsvare utslipp fra omkring 600 000 fossile personbiler. Det tilsvarer 25 prosent av utslippene fra alle registrerte fossilbiler i Norge, sier Alf Fredvik.

Tøffe værforhold krever god logistikk

Han er produktsjef for automatisering og tilstandsovervåking i NOV og forklarer gjerne hvordan selskapets løsninger bidrar til lavere utslipp av klimagasser fra oljeriggene i Nordsjøen. I tillegg har NOV allerede en fot godt plantet i fremtidens grønne energisektor. Det verdensledende selskapet med 30.000 ansatte står bak design og planlegging av fartøyer som installerer offshore vindturbiner.

– Vi leverer en vesentlig andel av design, jekkesystem og kraner til installasjonsfartøy for bunnfaste havvindturbiner. Dette er skip som ofte operer i krevende situasjoner, der uvær gjerne skaper hindringer. Da er det om å gjøre å få logistikken til å bli så kostnadseffektiv som mulig innenfor det værvinduet man har. Det er mange store ting som skal fraktes fra et sted på land og ut i havet. Denne logistikken prøver vi å gjøre noe med, med effektiv fartøydesign og innovative løsninger som reduserer antall turer, sier Arnfinn Juvastøl som har ansvar for Aftermarket Marine & Construction i NOV.

Stor miljøgevinst å hente

Men verden har ikke blitt hundre prosent fornybar ennå, og det er fortsatt mye å hente på å redusere utslippene fra olje- og gassindustrien. Da er vi tilbake til dieselforbruket på norske borerigger.

– Det er olje og gass-sektoren vi kommer fra. Der sørger vi for å optimalisere energiløsningene på riggene for å redusere utslippene, sier Fredvik som gir eksempler på hvordan man kan kutte CO 2 -utslippene ytterligere.

– Vår nyutviklede helelektriske kran reduserer CO 2 -utslippet 755 ganger. Fra 3400 tonn til så lite som 4,5 tonn CO 2 over et livsløp på 25 år, forutsatt at den elektriske forsyningen kommer fra fastlands-Norge. De tradisjonelle kranene finnes det opp til flere av på de cirka 160 faste og flytende installasjonene vi har i Nordsjøen. Utskifting av disse vil ha stor miljøeffekt, sier Fredvik.

Sikrere og mer effektiv boring

Tar man med NOVs system for automatisering av riggene blir regnestykket enda fattigere på CO 2 .

– En ny brønn tar kanskje 100 dager å borres. Når vi leverer automatisering blir boringen både sikrere og mer effektiv, og man får ytterligere en besparing.

Han har tro på at selskapet om få år skal kunne levere teknologi som skal gi dobbelt så høy, ja kanskje tre ganger så høy CO 2 -reduksjon. Kombinert med satsning innen vindkraft tar det selskapet i en enda grønnere retning.

– Vi skal gjøre vårt for at verden kan gå over fra karbonholdige energikilder til grønn energi. Vår visjon – «we power the industry that powers the world» - betyr ganske enkelt at vi leverer utstyr som gjør det mulig å produsere energi, og ved å levere løsninger til vindmarkedet tar vi dette et steg videre når det gjelder bærekraft.

