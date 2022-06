Hjelper det norske markedet med fornybarsatsingen

En viktig del av veien til et karbonnøytralt samfunn er fornybar energi og karbonfangst, og dette er Rambøll tungt involvert i. Nylig lanserte de en virksomhetsstrategi som kalles «The Partner for Sustainable Change».

-Ett av de viktigste satsingsområdene våre er å være en pådriver for å hjelpe våre industrikunder gjennom det grønne skiftet, sier direktør for energi i Rambøll André Smith.

Karbonnøytralt samfunn

Det er nå tre år siden Norge signerte en deklarasjon for karbonnøytralitet innen 2050. For å komme til et karbonnøytralt samfunn må det store endringer til, og vi har så vidt begynt.

-Blant annet må det betydelige kutt i forbruk av fossil energi, og da trenger vi fornybare kilder som hydrogen, bioenergi og vindkraft. Derfor har norske myndigheter gitt insentiver som skal føre til omstilling i norsk industri gjennom program som Enova, som i fjor delte ut beløper i milliardklassen til hydrogenprosjekter, forteller Smith.

Bidrar til realisering

Innen 2050 vil grønn hydrogen utgjøre en fjerdedel av det globale energiforbruket. Dette betyr en enorm økning i behovet for energiproduksjon i årene fremover. Rambøll er allerede ledende i Europa innen hydrogenmarkedet, og satser nå for fullt i Norge.

-Hydrogen er litt «hot» igjen, og vi opplever høy etterspørsel innen våre tjenester innen hydrogen, så vi kan trygt fastslå at markedet anser Rambøll som en anerkjent partner på dette området. Vi har vært med på mange prosjekter i Europa, og er nå klare for å hjelpe det norske markedet å realisere fabrikker for produksjon av hydrogen og elektrisk drivstoff, såkalt Power-to-X, sier Smith.

Direktør for energi i Rambøll, André Smith.

Gunstige forutsetninger her til lands

Norge har et unikt kraftmarked som gjør det gunstig å produsere fornybar energi her. Spesielt nord i landet er strømprisene lave sammenlignet med resten av Europa. I tillegg har vi god infrastruktur med gassrørledninger som legger til rette for eksport til Europa. Det gjør det lukrativt å etablere Power-to-X fabrikker som krever mye strømkraft for å produsere fornybar energi.

-Det skal investeres enorme summer her til lands. Ikke bare av norske aktører, men også av utenlandske selskap. Norge kommer til å bli en viktig nasjon i forhold til hydrogen i framtiden, og vi vil hjelpe aktører å realisere satsingen på fornybar energi, sier Smith.

Slik jobber Rambøll

Ved etableringen av nye fabrikker vil Rambøll hjelpe sine kunder å komme i dialog med myndigheter og statlige foretak som har interesse i slike prosjekt. Deretter vil man gjennomføre mulighetsstudie, hjelpe kunden å designe fabrikken, fortsette dialogen med myndighetene og sørge for godkjenning av prosjektet.

-Deretter vil vi lage en innkjøpsstrategi for kunden før vi gjennomfører en konseptstudie hvor designet på fabrikken modnes. Da vil vi se på hvor mye det vil koste, hjelpe kunden å hente inn priser i leverandørmarkedet, planlegge bygget og hjelpe til å håndtere byggeprosessen. Vi vil følge opp alle ledd i prosjektet, forsikrer Smith – og legger til:

-Det som gjør Rambøll unik i denne sammenhengen er at vi dekker alle fagdisipliner og alle faser i prosjektet. Vi ser at de store hydrogenprodusentene i Europa går til Rambøll nettopp på grunn av dette.