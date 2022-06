Glocal Green vinner klimakappløpet med biometanol

– Med bio-e-metanol bidrar vi til rask innføring av miljøvennlig energi, inkludert grønt hydrogen som drivstoff. Dette er bidraget vårt i klimakappløpet, sier Dag Nikolai Ryste, CEO i Glocal Green.

Glocal Green er et norsk oppstartsselskap som skal i gang med produksjon av biometanol fra et nettverk av produksjonsenheter, både i innlandet og i kystnære områder.

– Vi bringer bio-e-metanol til markedet. Dette er den sikreste og mest økonomiske bæreren av grønt hydrogen. Alt regelverk er på plass og infrastrukturen finnes. Vårt første pilotanlegg blir i Øyer, nord for Lillehammer, forteller Ryste.

Et stort marked

Ryste ser et enormt marked og potensiale for det han kaller grønn metanol. Glocal Green har planer om å levere store volumer av biometanol til både kjemi-, energi- og transportsektoren i årene som kommer.

– Bio-e-metanol blir en ekstremt viktig bidragsyter inn i det det grønne skiftet. Det kan brukes både i forbrenningsmotorer så vel som brenselceller for hydrogen, og i hybrid med batteri. Dette er et unikt alternativ for grønn elektrifisering, mener Ryste.

Glocal Green har blant annet signert en intensjonsavtale med det danske logistikk-konsernet Maersk. Maersk har allerede kontrahert tolv skip ifra det koreanske verftet Hyundai Mipo Dockyard. Fartøyene skal utrustes med motorer som skal gå på klimanøytral metanol. – Interessen for metanol som alternativt drivstoff i skipsfart har økt markant etter at dette ble kjent, sier han.

Sirkulær økonomi

Metanol er også viktig i kjemisk industri for å produsere varer som verden har gjort seg avhengig av, som vaskemidler, maling, lim, plast og lignende. Inn i det grønne skiftet blir bio-e-metanol en 100 prosent kompatibel erstatter, hvor karbonet er hentet fra biologiske og fornybare kilder, og er dermed grønt og sirkulært.

I produksjonen av bio-e-metanol kan det utvikles hydrogen fra fornybar elektrisitet ved hvert produksjonssted. – Dette innebærer at vi kan levere både elektrisitet, bio-e-metanol og rent hydrogen fra et spredt geografisk nettverk, forklarer Ryste.

Glocal Green har inngått samarbeid med blant annet hydrogenprodusenten Norwegian Hydrogen AS. Partene deler visjonen om å gjøre et spekter av grønn energi tilgjengelig der energien trengs.

– Tilsetning av hydrogen muliggjør full utnyttelse av det sirkulære og fornybare karbonet med en betydelig økning i metanolutbytte som resultat. Samtidig blir bio-e-metanolen et flytende, lavrisiko distribusjonsmedium (bærer) av grønt hydrogen. På denne måten blir også bio-e-metanolen et unikt medium for lagring, distribusjon og bruk av overskuddselektrisitet, avslutter Dag Nikolai Ryste, CEO i Glocal Green.

Les mer på Glocal Greens hjemmeside eller besøk oss på Linkedin