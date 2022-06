Sterke nok for vindkraft

– Rosenberg feiret nylig 125 industrihistorie som bedrift. En reise som startet med småskala skipsbygging til bygging av store olje- og gasstankere, for så å bli en stor leverandør av prosjekter til det norske olje- og gasseventyret. Nå etterspørres nye energiløsninger, og med vår evne til omstilling skal vi bli en aktør å regne med, sier markedssjef i Rosenberg Worley, Ivar Sløveren.

Den tradisjonsrike industribedriften i Stavanger som sysselsetter rundt 3000 personer – med stor faglig bredde av økonomer, ingeniører og fagarbeidere - satser nå for fullt på havvind og andre alternative energiløsninger som hydrogen og karbonhåndtering. Med Worley-konsernet i ryggen føler Sløveren seg trygg på at selskapet har tilgang til både kompetanse og kapasitet som kreves når fremtidens arbeidsplasser og energiindustri skal skapes. Worleys internasjonale erfaring som teller over 3000 referanser innenfor bærekraft og engasjement i over 700 vindkraftprosjekter, vil komme godt med i satsingen fremover.

– Med vår ingeniør- og verkstedkapasitet har vi gode forutsetninger for å bygge oss en sterk posisjon i dette markedet. Og som en del av Worley-konsernet har vi et internasjonalt faglig fundament som vi kan benytte oss av her i Norge, sier Sløveren.

Forbereder seg på et voksende marked

Rosenberg Worley forbereder seg på å levere på regjeringens mål om 30 GHz havvindproduksjon i Norge innen 2040 og til et stort og voksende internasjonalt marked. Sløveren mener det vil bli behov for et mangfold av løsninger innenfor offshore energiproduksjon, og at kostnadseffektive løsninger er nøkkelen til suksess.

– Rosenberg har de siste årene også engasjert seg i teknologiutvikling i form av et flytende kraftverk som kan produsere energi fra både vind- og bølgekraft. Denne kombinasjonen kan bidra til en halvering av kostnadene for flytende energiproduksjon.

Nylig inngikk Rosenberg Worley partnerskap med Blåvinge om utvikling av storskala flytende havvind for Utsira Nord. Blåvinge og Rosenberg skal sammen lage planer for hvordan storskala havvind kan bygges ut i Norge, i stor grad ved bruk av norske leverandører.

– Rosenberg skal bidra med valg av konsepter og etablering av en leverandørkjede med kapasitet til å gjennomføre større utbyggingsprosjekter til havs, sier Sløveren.

Tar steg inn i noe nytt

For Rosenberg Worley betyr samarbeidet med Blåvinge, som består av selskapene Hafslund Eco, Fred Olsen Seawind og Ørsted, at selskapet kan utvikle sin kompetanse og stå enda sterkere rustet for jobben de har foran seg.

–Ørsted er verdens største offshore havvindoperatør. Fred Olsen Seawind og Hafslund er vesentlige aktører i dette markedet. For oss er dette samarbeidet en fantastisk mulighet til å komme i posisjon for å være med og utvikle flytende havvindparker.

At Rosenberg Worley nå tar steget inn i et marked med bærekraftige energiløsninger gir en ekstra motivasjon for de ansatte i selskapet.

– Unge folk som søker jobb i dag er alltid opptatt av om bedriften jobber fremtidsrettet og med bærekraftige løsninger. Det er derfor en viktig motivasjon for selskapet at vi tar disse mulighetene på alvor, sier Sløveren.

Befolkningen i Stavanger vil med andre ord fortsatt få se og høre aktivitet på Buøy, men kanskje nå med en ny profil i form av store havvindturbiner fremfor olje og gassinstallasjoner.

– Vår lokalisering er også en nøkkelfaktor som vil ha betydning, ikke bare for Stavanger-regionen men også for markedet rundt nordsjøbassenget. Vi er lokale, vi bringer inn internasjonal ekspertise og bygger opp lokal kunnskap og leveringskraft. Og vi beholder den her, sier Sløveren.