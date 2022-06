Det enkleste bærekraftstiltaket du kan gjøre

Hvert år koster vannskader i Norge omkring fire milliarder kroner, men vel så viktig i et bærekraftperspektiv er at det fører til store skadeverk. Ifølge Sintef kan én enkelt vannskade gi et CO2-fotavrtrykk på opptil 300 kilo.

-Det er rett og slett ikke bærekraftig med vannskader som fører til store rehabiliteringsarbeid og materialutskiftninger. Dette er et betydelig samfunnsproblem som kunne vært unngått med riktig vannsikring, sier en av grunnleggerne av Fell Technology, Christian Frost Røine.

En bærekraftig dings

Grunnlegger i Fell Tech, Christian F. Røine, er stolt av innsatsen selskapet har lagt inn i utvikling av nye Waterguard og peker på fremtidsrettede muligheter integrert i produktet.

Fell Technology står bak den største aktøren innen vannlekkasjesikring i Norge – Waterguard. Den lille dingsen du plasserer på et rør under vasken er per i dag installert i over 500.000 boenheter i Norge, og bidrar slik sterkt til å sikre bærekraftige bygg.

-Et av de viktigste bærekraftstiltakene for levetiden til et bygg er å sikre det mot unødvendige utskiftninger av materiell og utslipp. Her kan hver og en av oss bidra til å redusere store utslipp, sier Røine.

Norge er verdensledende på vannsikring med et lovkrav siden 2010, men de som eier eldre boliger må selv ta ansvar for å installere vannlekkasjesikring.

Utvikler nytt system

-Waterguard er markedsledende på vannlekkasjesikring fordi produktet vårt holder høy kvalitet, men også fordi det er et enkelt, rimelig og kostnadseffektivt tiltak å få det installert, sier Røine

For tiden holder Fell Technology på å videreutvikle en digital versjon av Waterguard som vil komme på markedet i 2023.

-Ettersom det allerede er så mange bygg som har vannlekkasjesikringen vår installert ønsket vi å gjøre det mulig å koble den opp mot et system som varsler mobilen til beboere og borettslag om eventuelle vannlekkasjer. På den måten vil man få en bedre oversikt og kan ta affære enda raskere om uhellet er ute, sier Røine.

Waterguard+ Valve, designet i Norge, er ventilen som stopper vannet når uhellet oppstår.

IoT – skaper nye løsninger

Internett of Things (IOT) handler om alle de enkelttingene du kan bruke det til og hvordan du kan koble de opp mot skyene. Det er Fell Technology sitt virksomhetsområde.

-Den største verdien av IoT er å sørge for at de produkter man allerede har i produksjon blir gjort smartere, og dermed også tilgjengeliggjør nye merverdi for brukerne utover dagens løsninger, sier Røine.

Plattform for smartteknologi

IoT-teknologien byr på et fult spekter av fremtidige muligheter for både hjem og hytte. For at alle kan være med å bidra inn mot det grønne skifte kan Waterguards nye digitale produkt integreres opp mot flere systemer og boliger i et bygg. I tillegg vil det kunne fungere som en plattform for annen smartteknologi, som bl.an. sikkerhet via alarmfunksjoner og kostnadsbesparende energisparing.

-Ved å kunne integrere annen smartteknologi opp mot Waterguard sin IoT-plattform vil det føre til økt trygghet og oversikt. Dette er et framtidsrettet og sikkert system man kan ha i boligen i mange år etter installasjonen og bygge videre på med flere funksjoner, sier Røine.

