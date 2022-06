Derfor måtte de treffe 100% med sitt valg

Mens Nordea jobber i tospann med sine kunder, oppstår det ofte ukjente eller nye behov for kundens del. Leads fra kunder som ønsker å benytte en eiendomsmegler må inn i et solid og sikkert system. Da er kvaliteten og funksjonene til det systemet avgjørende.

Vi må ha et system som fungerer optimalt for kundene, og som sikrer alle GDPR-vedtekter, sier Per Øivind Fuhr i Nordea.

Systemet Nordea har valgt og benytter seg av med stor suksess, er Proxima Code.

- Vi har årelang erfaring Proxima Code, og opplever hvor oversiktlig det er å ha samlet alt på ett sted. Kundeflyten alle veier er 100% kvalitetssikret samtidig som alle GDPR-vedtekter følges, sier Fuhr.

De fleste av Nordeas eksterne samarbeidspartnere benytter Proxmia Code og selvsagt har alle ansatte hos Nordea tilgang.

Derfor finner vi raskt oversikt og rapporter for alt fra boliglån til sparing, forteller Fuhr og legger til:

Jeg prater mye med Proxima Code om hvordan bruken og brukeropplevelsen kan utvikles mens ekspertene hos oss tar seg av gjennomføringen på det tekniske plan.

Kontinuerlig utvikling

Som ansvarlig og nå en godt vant bruker av Proxima Code, har Fuhr gjort seg opp en del meninger om systemet, både styrker og svakheter:

Proxima Code har et bra brukergrensesnitt, det er noen hos oss som ønsker at systemet blir mer lettvint og med et mer moderne utseende, men til vår bruk er det mer enn godt nok. Heldigvis er det slik at plattformen stadig utvikles og oppgraderes og oppdateres. Proxima Code er uhyre raske til å respondere når jeg kontakter dem for å få hjelp til noe eller endre noe.

Fuhr påpeker at systemet er ikke gratis.

Men det sparer oss for ekstremt med tid. Skulle vi ha driftet og utviklet noe slikt selv, er ikke det noe vi har folk eller ressurser til. Så brukskostnader forsvares av all tid vi sparer.

ROI

Andreas Kavlie-Borge, daglig leder for Proxima Code, er glad for å høre at Nordea opplever at investeringen i systemet er til de grader lønnsom.

Dette handler om ROI og de forskjellige avtalene som vi inngår. En stor avtale med oss gir selvsagt større inntjening på investeringen, sier han og utdyper om hvorfor Nordea sitter med en slik solid service-følelse:

Vi har in-house utvikling og de er involvert i våre kunder på daglig basis. Proxima Code er fleksible og for oss er det kjempeviktig å være gode på akkurat dette; utvikle vårt system sammen med kundene. Etter at vi flyttet løsningen fra on-prem til cloud, kom det en stor fleksibilitet som igjen gjorde det lettere å utvikle og tilpasse våre løsninger ut til kunde.

Måten det hele sikrer for eksempel at alle GDPR-vedtekter blir fulgt til punkt og prikke, er for eksempel når Nordea skal innhente samtykke fra en kunde til å bli kontaktet av en eiendomsmegler.

Når Nordea innhenter samtykke fra kunden skjer det via en SMS kunden godkjenner juridisk, først da kan Nordea begynne å jobbe med kunden, forteller Kavlie-Borge.

