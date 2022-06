Verdens mest effektivt drevne arktiske surfeparadis

Tidligere var surfing en sport som brakte tankene til Beach Boys-musikk, varmt vær og amerikanske strender.

Men i 1963 hadde to unge karer fra Vestvågøy i Lofoten jobbet til sjøs og besøkt Sydney, Australia. Der hadde de sett og forsøkt surfing for første gang.

Vel hjemme så de ut over Unstad strand, som var minst like vakker og hadde minst like store bølger som noe de hadde sett ute.

Surfbrett fikk de ikke tak i her i Norge dengang, så de to kikket på omslaget til 1962-platen Surfin’ Safari fra nevnte Beach Boys og brukte det de så der til å lage sine egne.

Det Vazelina Bilopphøggers bare sang om 22 år senere, gjorde altså disse gutta på alvor: De satte seg overskrevs over hjemmelagde surfbrett og ga seg bølgene i vold, som Norges sannsynligvis første surfere.

Fra galskap til business

Marion Frantzens far var av den ene av disse karene. Hun har nå overtatt stafettpinnen – eller halefinnen, om vi skal holde sjargongen – og driver Unstad Arctic Surf AS sammen med sin mann, Tommy.

– Det var ikke akkurat jevn og stabil vekst i surfingen siden min far og hans kompis begynte med galskapen sin. Men noen surfeentusiaster gjenoppdaget stedet på 1990-tallet og begynte å komme hit regelmessig. Ikke lenge etter kom campingplassen inn i familien, og så ballet det liksom på seg derfra, sier hun.

Unstad Arctic Surf AS har både surfeskole, kafé og innlosjering for såvel kjendiser, majesteter, surfe-entusiaster og helt vanlige folk fra inn- og utland. Alle i det internasjonale surfemiljøet vet hvor Unstad ligger – og at det er der man får verdens beste kanelboller.

Kanelboller til tross, det den internasjonale pressen først og fremst har merket seg, er at Unstad er et fabelaktig surfested og en av få plasser i verden hvor man kan surfe under midnattssol:

The Guardian snakket om «Arctic aloha» på «verdens nordligste surfeskole». Financial Times viet en hel artikkel til «the zen of Arctic surfing», og Smithsonian Magazine har skrevet om «gærne surfere som drar til Arktis for å finne de rette bølgene».

– Før pandemien hadde vi rundt 70 prosent internasjonale kunder, de fleste av dem fra USA. Mange kom igjen og igjen, og vi gleder oss til å se dem igjen nå som pandemien har roet seg over det meste av verden, forteller Frantzen.

Forretningsdrift på farten

Frantzen surfer gjerne selv – i den grad tiden tillater det. Hun har ord på seg for å være litt av en duracell-kanin, og hun er en pådriver for det aller meste som skjer overalt i bedriften. Derfor er effektive prosesser i forretningsdriften veldig viktig for henne.

– Regnskap er ikke det gøyeste jeg vet om, men det går mye enklere når man har en dyktig partner som vet å bruke et godt system for alt det er verdt. Uten Adwice og Charlotte, og de gode løsningene fra PowerOffice, hadde det vel knapt vært mulig å holde på sånn som vi driver her, slår Frantzen fast mens hun gliser til sin kundeansvarlige, Charlotte Wangsvik Aas i kompetansehuset Adwice.

– Ja, sammen har vi etablert gode rutiner som gjør at Marion har alt elektronisk og knapt behøver å ta i et eneste papir. Vi har innført automatikk der det har vært formålstjenlig og forenklende, og andre oppgaver kan hun utføre via mobiltelefonen sin og appen PowerOffice Go – selv lønnsslippene fås rett på mobilen med den, sier Aas.

Aas har satt seg godt inn i geskjeften – hun har forsøkt surfing og prøver det gjerne igjen, selv om hun sier at fjellturer, SUP-brett, kanelboller eller de andre aktivitetene kanskje passer henne bedre – men hennes viktigste oppgave har uansett vært å lage gode systemer på ting.

– Det er spesielt viktig at ting som reiseregninger, utlegg og kvitteringer kan scannes inn i en app og tas derfra. Det samme gjelder godkjenning av fakturaer, Marion får dem elektronisk og gjennomgår dem på telefonen. Hvis alt er i orden, klikker hun bare for å godkjenne med BankID i appen, og så går det rett til nettbanken og blir betalt, forteller Aas.

Viktig fleksibilitet

– PowerOffice har gode integrasjoner med veldig mange andre løsninger, så alt ligger godt til rette for å etablere prosesser som forenkler driften. Dette har vært viktig for at vi skal kunne hjelpe Marion til å gjøre mest mulig med de ressursene hun har tilgjengelig i sin bedrift, sier Per-Christian Listau Johansen, Leder Teknologi i Adwice.

Og det ser Frantzen for seg å fortsette med. Tidlig i pandemien kjøpte selskapet Lofoten turistsenter AS, hvor det er en stor driftsbygning med restaurant og ulike vannaktiviteter.

– Pandemien har gjort at det har tatt litt tid å få dette ordentlig i gjenge, men vi gleder oss veldig til å skape ordentlig liv og røre også i disse omgivelsene, sier Frantzen fornøyd.

