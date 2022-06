Utstyret du trenger i sommer

Uavhengig om årets tur går til fjellheimen eller kysten, har vi plukket ut et knippe turfavoritter som sikrer en god opplevelse for hele familien både på sjø og land. Let’s go!

What' SUP?

Aztron

Brettet som passer både nybegynneren og den viderekomne. Med andre ord; alle! Den medfølgende ryggsekken gjør at den oppblåsbare SUP’en er superenkel å ta med på tur og gjør den til Aztron sitt mest populære brett. Herlig azurblå farge og med en imponerende tilbehørspakke!

Kjøpes her

Elvelangs

Kokopelli

Enda en hendig, liten sak som gjør seg ypperlig som følgesvenn på fisketur. Den nyeste modellen fra Kokopelli bikker knappe 2,2 kg på vekten, og er dermed forhåpentligvis lettere enn laksen du skal fiske i sommer. Pakk den med i sekken eller fest den på sykkelstyret; Rogue- Lite Packraft er en keeper!

Bestill den i dag

Superlett

Helsport

“Lett” er stikkordet for sommerens reisetilbehør. Reinsfjell Superlight 3-persons kuppeltelt inviterer til nye eventyr! Slå det opp hvor som helst, og sov natten trygt igjennom med god ventilasjon og minimal kondens i teltets kuppel. Åpning i begge ender for utsikt, gjennomlufting eller rømningsvei!

Få tak i teltet her

Komfort i høyden

Hennessy

Safari Deluxe byr på romantiske kvelder under stjernehimmelen. I den digge, brede hengekøyen fra Hennessy er det god plass til både to og tre stykker (om ikke vekten overskrides). Medfølgende regntrekk, myggnetting og støttetau gjør at du sover trygt blant trærne i denne!

Unn deg hengekøyen, du vil ikke angre!