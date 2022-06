Rett etter US Open spiller Hovland i Norge

Tidligere norgesmester i golf, Kevin André Wright, var nær ved å miste livet av hjertesykdom. Fra den dagen han fikk diagnosen har han hatt tanker om en veldedighetsturnering. Med en arvelig og genetisk hjertesykdom i familien og en hjertetransplantert far falt det naturlig at støtten skulle gå til Stiftelsen Organdonasjon.

Dette er bakteppet til at golfturneringen Wright Invitational arrangeres på Vestfold Golfklubb fredag 1. juli. Turneringen arrangeres av Wright og hans familie, i samarbeid med Vestfold Golfklubb.

Viktor Hovland er venn av Wright, og turneringens store trekkplaster. Hovland som akkurat nå er ranket som nummer åtte i verden skal i juni spille US Open. Hva rankingen hans vil være etter dette vet vi ikke, men på veldedighetsturneringen i hjemlandet møter han mange kjente navn.

De fleste av dem er kjent for helt andre ting enn golf, men alle har til felles en lidenskap for den stadig mer populære sporten. I turneringen møter vi navn som Johannes Klæbo, Lasse Kjus, Jon Almaas, Ole Rolfsrud, John Arne Riise, Lasse Kjus, Carsten Skjelbreid, Marius Thorp, Jan Kvalheim og Christer Rødseth. I tillegg tar Hovland med seg sin kjente caddie, Shay Knight.

Klikk her for å kjøpe billetter

Kevin André Wright Nikolas Gogstad

Signert Hovland

Det vil under den stjernespekkede dagen på Vestfold Golfklubb avholdes en nettauksjon og loddtrekninger med et premiebord bestående av signerte golfbager fra Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Ian Poulter, Henrik Stenson, Cameron Smith og Jonas Blixt mens Shay Knight har donert en av caddievestene sine fra Ryder Cup med Viktors signatur på. Callaway stiller med fire driving-jern, mens Elkjøp og Gant gir bort gavekort for titusener av kroner.

På det 10. hullet vil det også være en heftig hole-in-one-premie fra Autostrada der en Land Rover står på spill. Auksjonsobjektene ligger ute på auksjonen.no.

Alle inntektene fra Wright Invitational 2022 vil uavkortet gå til Stiftelsen Organdonasjon.

Historien bak turneringen og fokuset på organdonasjon er historien om Kevin og hans hjerte. Etter at han ble norgesmester på Losby i 2019 slet han mye med høy puls og svimmelhet, og i fjor vinter ble han diagnostisert med hjertemuskelsykdommen dilatert kardiomyopati, der hjertets evne til å pumpe blod er svekket. På sikt kan dette føre til hjertesvikt, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Som følge av dette fikk Kevin operert inn en hjertestarter på starten av fjoråret. Selv om prognosene til Kevin ser bra ut, har det tatt lenger tid enn han trodde å bli bedre. Golfkarrieren er satt kraftig tilbake, men han er gradvis i ferd med å bygge seg opp igjen og føler seg mer som seg selv for hver eneste dag som går.

For å kunne fortsette å spille golf fikk Kevin som den tredje i Norge implantert en eksperimentell ICD (hjertestarter). Denne ligger like under huden på brystkassen, istedenfor under brystmuskulaturen.

Slik blir du organdonor



Bilder fra Norgesmesterskapet i golf på Losby Golfklubb og fra sykesengen BENJAMIN A.WARD/PRIVAT

Likevel, er det bare et spørsmål om tid før både Kevin og søsteren hans kommer til å behøve et nytt hjerte. Faren deres har allerede gjennomgått to hjertetransplantasjoner.

– Det er mange som dør i Norge fordi de ikke får organer. Ambisjonen min med turneringen på Vestfold er å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av organdonasjon og forhåpentligvis inspirere flere til å si ja til organdonasjon og spre det viktige budskapet til dem de kjenner. Jeg håper vi klarer å skape en folkefest, forteller Kevin.

Og folkefest blir det om billettene til støtte for den gode sak blir revet bort. Det er der ditt bidrag vil telle. Det er ikke lenger mulig å kjøpe seg en plass på lagene, men du kan bli med på moroa som tilskuer.

Les mer om turneringen her