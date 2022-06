Den lille prikken over i-en

Baume & Mercier er et av de eldste sveitsiske klokkemerkene. I mer enn 190 år har de håndlagde urene satt spor etter seg. Både gjennom sine presise og bestandige urverk, men også ved å representere design som treffer tidsånden. Et Baume & Mercier ur er et tydelig statement i et hverdagsantrekk og vil samtidig alltid være et diskret og elegant følge til et formelt antrekk.