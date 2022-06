Årets reiseprosjekt - investeringen du ikke må gå glipp av!

Frilansere og innholdsprodusenter kan selv laste opp innhold, og kunden kan raskt og effektivt kjøpe og laste ned ferdige reisesaker og bilder, klare til trykk.

Ideen bygger på en anerkjent og skalerbar forretningsmodell basert på delings- og koblingsøkonomi, nemlig at samme vare selges flere ganger, uten at det koster noe mer i arbeid. Modellen sikrer kunden godt innhold, til svært konkurransedyktige priser.

TravelStock er en fantastisk god idé. Den er skalerbar, den vil gi veldig mye godt innhold til leserne, og den vil spare redaksjonene for masse penger når det gjelder innholdsproduksjon Jan Grønbech, ex-Google Norge-sjef

Emisjonen starter onsdag 22 juni. Les mer her!

Ute på jobb: Frilansere på oppdrag over hele verden vil fylle TravelStock med innhold av høy kvalitet

Revolusjonerer mediebransjen

At forretningsmodellen er god, har temaet bak TravelStock allerede fått erfare gjennom testing hos norske medier og bransjekunder i flere år. De har langsiktige kundeforhold til blant annet Hjemmet, Paradisreiser og Innovasjon Norge. Erfaringen viser et klart og tydelig behov for produktet.

Gründer: Torild Moland eier og driver Skandinavias største reisemagasin og tar nå et nytt prosjekt ut i verden

I dag virker markedet slik at medier enten produserer reiseinnhold selv, eller at de kjøper enkeltvis av eksterne innholdsleverandører. Prisen for en enkel sak vil typisk ligge på rundt 10.000 kroner. Hos TravelStock vil prisen på en tilsvarende sak være 2000-4000 kroner. Inntjeningen og skaleringen ligger i at samme var selges mange ganger – uten merarbeid.

Gründer og CEO Torild Moland mener plattformen vil revolusjonere mediebransjen.

- Hvis et ukeblad har behov for 52 reisesaker i løpet av et år, ville de kunne reduserer årlige utgifter fra over en halv million kroner til rundt 150.000 kroner ved å benytte en tjeneste som TravelStock. Det er vel i alle bedrifters interesse å spare kostnader, sier hun.

Moland jobber til daglig som ansvarlig redaktør i Skandinavias største reisemagasin Vagabond Reiselyst, og sammen med medgründer Ronny Frimann fikk de ideen til TravelStock i 2017. Siden den gang har den reiseentusiastiske duoen satt sammen et stjernespekket team av rådgivere og investorer som bidrar med verdifull innsikt, inkludert ex-Google sjef Jan Grønbech og eventyrer og investor Aleksander Gamme.

God timing

Covid 19 har modnet markedet på rekordtid, der medier og bedrifter er sultne på ferske reisesaker, men grunnet pandemien er mange i en økonomisk presset situasjon. Timingen er derfor god.

Og i tillegg til å være kostnadsbesparende, forteller Moland at produktet er svært enkelt å bruke.

- Den selvbetjente nettsiden er svært enkel å bruke. Søk, se og last ned - det er ikke mer enn tre steg og det tar under ett minutt å kjøpe innhold av høy kvalitet. Dette kan absolutt alle klare, avslutter hun.

