Investeringsmulighet i selskap som løser utfordringene med cyberangrep for SMB-bedriftene

Markedet for IT-sikkerhet vokser i et voldsomt tempo som en følge av en eksplosiv vekst i cyberkriminalitet og svindel. Over 90 % av dataangrepene kommer via e-post og over 50 % av små og mellomstore bedrifter som blir rammet, må kaste inn håndkleet innen ett halvt år. I tillegg kan daglig leder og styremedlemmer bli personlig ansvarlig dersom det ikke blir iverksatt tiltak mot dataangrep og brudd på GDPR.

Dette er til å miste nattesøvnen av for bedriftsledere. Verji reduserer risikoen for svindel og dataangrep og sørger for at bedrifter kommuniserer sikkert, kryptert, effektivt og i tråd med GDPR. Og ikke minst – Verji gir bedriftsledere færre bekymringer og bedre søvn.

– Etter et dataangrep som resulterte i gjentatte vurderinger om å gå til skifteretten og et tap på flere millioner, har jeg fått kjent på kroppen hvordan dette oppleves. Med Verji har vi redusert muligheten for at dette skal skje igjen betraktelig, sier Rune Kjelsnes i Malermesterfirma Emberland.

Hør mer om Emberland og regnskapsfører Laastads erfaringer i videoen nedenfor.

En meningsfull investering

– Det er kjempespennende å bygge opp en solid bedrift, som vil gi mange nye arbeidsplasser framover. Når dette i tillegg kan gjøre en forskjell for andre bedrifter ved å øke deres IT-sikkerhet og dermed trygge deres arbeidsplasser, opplever vi å gjøre noe veldig meningsfullt, sier Alf Kenneth Bråthen, daglig leder i Verji og fortsetter:

– Nå håper vi mange vil melde seg på og investere, og bidra til å trygge verdier og arbeidsplasser i Norge og om ikke lenge, også i Europa.

Verji ble startet høsten 2017 og har frem til nå vokst til 28 ansatte og over 300 bedrifter som bruker Verji for å kommunisere med tusenvis av andre bedrifter. Også disse bedriftenes organisasjoner har omfavnet Verji. Kundeveksten i 2021 var hele 117%.

Det er inngått fordelsavtaler med Regnskap Norge, Norges eiendomsmeglerforbund, SMB Norge og Norsk Industri på vegne av deres 14 750 medlemsbedrifter. Med andre ord er Verji i eksplosiv vekst og det krever investeringer.

Kunde Marita Laastad i Laastad Pluss & Minus, sammen med Alf Kenneth Bråthen, daglig leder i Verji. © Foto: Ida Kristin Vollum

Markedet for IT-sikkerhet vokser kraftig

Over 82% av organisasjoner har opplevd en form for dataangrep som har penetrert sikkerhetssystemene og kompromittert data som personopplysninger og andre sensitive data.

– Alle bedrifter og organisasjoner, store som små, snakker om hvordan de kan øke sikkerheten, beskytte personopplysninger og unngå å bli utsatt for dataangrep. Dette er med på å skape den enorme veksten vi ser i markedet, sier daglig leder Alf Kenneth Bråthen i Verji.

Det at daglig leder og styremedlemmer kan bli personlig ansvarlig, både dersom man ikke iverksetter tiltak for å beskytte seg mot dataangrep og for brudd på GDPR, forsterker behovet for løsningen Verji leverer, og øker vekstpotensialet.

