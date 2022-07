Et internasjonalt ledertalent av de sjeldne

Hun omtaler seg selv som en expat kid. Ester Strømmen ble født i utlandet av norske foreldre og tilbrakte barndommen i USA og Sveits, før ferden gikk videre til University of St Andrews, der hun studerte internasjonale relasjoner med fokus på terror, og internasjonal jus.

I en alder av 22 flyttet hun til Norge for å ta en mastergrad, og ble ansatt på Universitetet i Oslo for å forske på kvinner i IS. Her opplevde hun det hun kaller tidenes kulturkrasj.

-Norge er fantastisk og jeg elsker virkelig landet, men jeg fikk sjokk da jeg flyttet hit. Det er et lite og lukket land, noe vi også ser i næringslivet.

Det som først slo henne, var hvor lite inkluderende det var. Mye av det innvandrere sier om Norge kjenner hun seg igjen i, og selv snakker hun flytende norsk.

-Det er for eksempel helt fjernt for meg at folk fortsatt henger med de de var på russebuss med, sier hun.

Likevel presiserer hun at hun syns det er hyggelig, men at det skaper lite fornying. Dette forplanter seg i næringslivet, som gjenspeiles i at det tok langt tid før vi fikk startup selskaper og innovasjonsmiljøer. Norge har vært preget av tunge industri makter, men heldigvis har det skjedd en endring de siste årene.

Satser på nye tjenester

I EY jobber hun blant annet med en ny satsning som selger diversity and inclusion tjenester. En viktig satsing der målet er å hjelpe bedrifter med å øke mangfold.

-Mangfold er mange ulike kriterier og ting. Vi jobber mye med inkluderingsledelse, og om bedrifter er bevisste. Og equity, da snakker vi lik lønn og gode ordninger. Det er dessverre ikke en selvfølge i mange firmaer.

Dette påvirker hvor lenge ansatte blir i selskapet. Turnover er dyrt, så dette må jobbes med, mener Ester.

-Mange ønsker å bli bedre, men det er lite konkret action.

I norsk næringsliv er det for eksempel bare 25% kvinnelige ledere. Dette er noe EY er opptatt av og derfor har de bygd løsningen bak SHE index, der man ser på ulike parametere og strategier for forbedring.

-For hva gjør du når du ser at kvinnene slutter? Hvorfor er det bare menn som jobber overtid, er det fordi det er skummelt å være der sent om kvelden, eller er det fordi det bare er menn som blir spurt og som derfor får mulighet til å tjene mer?

Ester er sikker på at de fleste ønsker å finne svar og gjøre faktiske grep for å beholde ansatte, men også for å tiltrekke seg riktige søkere.

-De fleste firmaer innser at folk velger seg bort fra steder som ikke har innovasjonstakten og kulturen som ønskes. Mange velger å gå fra tyngre etablerte selskaper til innovasjonsbedrifter og startups, som er bedre på work life balance og som er inkluderende, mindre rigide og mer mangfoldige. De fleste unge har fått innovasjon på hjernen, og det ligger en forventning om at du må vise at du gjør noe.

Mange muligheter

I de fire årene Ester har jobbet i EY har hun vært innom ulike fagfelt, alt fra cybersikkerhet til prosesskartlegginger, og nå ESG og Diversity and Inclusion der hun er med å bygge opp en egen tjeneste. Hun er også opptatt av at EY selv skal ha ekstremt tydelige krav til lederne om hvordan de skal ta ansvar, noe hun opplever at de er gode på.

-Jeg har blitt kontaktet av andre selskaper med spørsmål om å bytte jobb, noe som er helt uaktuelt. Jeg ser at noen kanskje bare har én kvinnelig partner, andre har null.Hvordan skal jeg klare å utvikle meg videre og være en ressurs, når det ikke er noen rollemodeller som jeg kan relatere meg til på den måten? De har sikkert andre rollemodeller, men å vise på hjemmesiden at de kun har én kvinne i ledelsen, det forstår jeg virkelig ikke at man kan stå inne for. Jeg kan aldri tenke meg å jobbe i et firma som er der, det blir som å gå 20 år tilbake i tid.

Hos EY tar de åpenbart godt vare på de ansatte og har en sterk people policy. De har også et spesielt fokus på kvinnelige ledere. Det ble for eksempel nylig kunngjort at Ester går inn i rollen som Senior Manager i høst, som 29 åring!

Og de er stadig på jakt etter flere talenter, både nyutdannede og erfarne.

-Flinke folk leter alltid etter nye muligheter. Hvis du er smart da. Så kom og jobb med oss. Her får du de muligheter du ikke hadde drømt om en gang, avslutter hun.

