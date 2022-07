Slik kupper du deg aksjer i luksusmerke

- Norge har et godt renommé over store deler av verden. Fisken vår er verdens beste, vannet vårt er verdens reneste, og idrettsuttøverne våre er blant verdens fremste. Skandinavisk design er verdenskjent, og klokkene våre er allerede godt mottatt i de 30 landene vi har kunder. Det er et enormt potensiale der ute, sier han.