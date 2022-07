Vil ha investorer med på laget til norsk padel-eventyr

– Padel-markedet er i vekst i hele Europa. I Norge er det litt prematurt foreløpig. Vi har omtrent 350 baner her i landet, til sammenligning har de mellom 3500 til 4000 i Sverige, forteller daglig leder i Norge, Carsten Johansen.

Som totalleverandør leverer og monterer Acenta baner på norske kontrakter, distribuerer ledende merker og installerer alt software forbundet med sporten. Den kommende emisjonen skal bidra til å fortsette selskapets vekst når de rigger seg både i skandinavia og mellom-Europa.

– Vi har hovedkontor og lager i Sverige, men installerer baner i flere land. Investorer har nå muligheten til å komme tidlig inn i et ambisiøst selskap i et raskt voksende marked.

Gjennom emisjonen hos Folkeinvest har selskapet som mål å hente syv millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til å få flere distribusjonsavtaler, starte med turneringer og arrangementer, og etablere seg i nye markeder som Tyskland og Polen. Disse landene anses som sovende kjemper, og det er flere indikasjoner på at sporten vil vokse raskt. Blant annet er det lange ventelister på de få stedene som tilbyr padel i dag.

Nettbutikk og distribusjon av utstyr

Ledelsen i Acenta vet at det etterhvert vil være bygd nok padel-baner, derfor sikrer de også inntektsstrømmen med distribusjonsavtaler med merker som Bidi Badu, Sergio Tacchini og Starvie.

Salg av rackets, klær og accessories står i dag for en vesentlig del av inntektene, og Johansen er overbevist om at det vil øke videre i fremtiden. I 2021 solgte de nemlig hele 18 000 rackets bare i Norge og Sverige.

– Med emisjonen på Folkeinvest håper vi å få inn investorer som er ambassadører både for oss og for sporten. På den måten vil vi fortsette å vokse, men også bygge et padel-miljø, konkluderer Johansen.

Vil du bli med på laget?