– Sexlivet har alltid vært viktig for meg. Like viktig som å puste og å spise.

Etter tre uker uten sexlyst begynte Christian å søke på nettet etter mulige hjelpemidler. Han snakket også med fastlegen sin om hva han kunne gjøre. Legen frarådet bruk av vanlige potensmidler.

– Kjemisk fremstilte potensmidler er ofte sterke saker, og dessuten er de koblet opp mot lyst. De fungerer rett og slett ikke om lysten på sex er borte.

Merket forskjell etter bare én uke med T+

Christian jobber i en 65 %-stilling som hjelpepleier på et sykehjem. Resten av tiden jobber han hjemme.

En formiddag, da han var hjemme og surfet på nettet, kom han over en artikkel om en mann som hadde tilnærmet like problemer som ham selv. Der sto det at mannen hadde opplevd rask bedring etter at han begynte med kosttilskuddet T+.

Christian bestilte umiddelbart T+, og så snart pakken kom i posten, begynte han med en tablett hver kveld. Etter bare én uke merket han forskjell.

– Jeg satt på hjemmekontoret en formiddag og merket plutselig at jeg hadde lyst på sex.

Da kona kom hjem, foreslo Christian at de skulle prøve igjen.

– Kona hadde ingen tro på at det skulle fungere nå heller, men hun ble veldig overrasket!

Christian forteller at mangel på sexlyst og sviktende ereksjon resulterer i dårlig selvtillit.

– Man vil jo gjerne prestere når kona står der foran deg og vil ha sex.

50% rabatt på første levering

T+ normaliserte sexlivet

I tillegg til at lysten og presteringsevnen var tilbake, merket Christian at han hadde mer energi. Han syntes også at muskelmassen ble bedret.

– Jeg er ikke en person som trener, men likevel endret kroppen min seg. Jeg har ikke så mye «pappakropp» lenger. Jeg er også mindre trøtt.

Før måtte Christian sove etter en rolig dag på jobben.

– Nå sover jeg kun om det har vært ekstremt slitsomt på jobb. Jeg har mye mindre behov for søvn nå enn før.

Christian sier at T+ har normalisert sexlivet hans. Alt fungerer som det gjorde før.

– Jeg har fått tilbake selvtilliten.

Les mer her