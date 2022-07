3 tips for å unngå konkurs

Mange bedrifter står i fare for å gå tom for penger på et eller annet tidspunkt. Spesielt i oppstarts- og vekstfase er det vanlig å forholde seg til denne problemstillingen.

– Det er ikke noe problem å gå tom for penger hvis du vet om det på forhånd, vet hvor lenge det varer og vet hvordan du skal komme deg ut av det, sier Lene Aspen Nilsen. Hun er rådgiver og daglig leder i Origami Paperworks. Under får du hennes tre beste tips hvordan du kan unngå konkurs.

Lene Aspen Nilsen i Origami Paperworks

1. Skaff deg innsikt

Dårlig likviditet som kommer uventet er svært utfordrende og kan fort kreve all din fokus og energi. Derfor bør du sørge for å ha oppdatert informasjon og oversikt i regnskapssystemet ditt. Tripletex fungerer godt til dette og har et eget dashboard med estimert banksaldo blant annet.

Hvordan ser det ut fremover og hvor lenge vil den dårlige likviditeten vare?

Sørg for å forstå hvorfor og hvordan dere havnet i situasjonen. Kan det unngås senere, burde du sett det før?

– Om du og din regnskapsfører bruker Tripletex riktig med alle muligheter for automatisering og integrasjoner, og sørger for å holde systemet oppdatert har du et veldig godt utgangspunkt for å ha god kontroll og innsikt i egen situasjon. Da kan du fokusere på å gjøre riktige grep for å komme ut av en utfordrende likviditetssituasjon, sier Nilsen.

2. Øk inntektene

Se etter hvilke kortsiktige og langsiktige grep du kan ta for å øke inntektene. Det kan være:

Å øke prisene dine

Selge mer til eksisterende kunder

Selge deler av et varelager på tilbud for å få penger fort inn

Prioritere tiden din. Om det er noen produkter eller tjenester du ikke tjener så mye på, så bruk heller tiden på det som er lønnsomt.

Frigjør tid til salg og levering, og bruk mindre tid på andre oppgaver i en periode.

3. Skaff deg gode faktureringsrutiner

Faktura ut er lik penger inn. Sørg derfor for å gjøre det riktig første gang du sender ut faktura.

Riktig faktura til riktig kunde (og rett kontaktperson, innkjøpsordre osv)

Til riktig tid – ikke utsett faktureringen

Kan noen forskuddsfaktureres? A-konto?

Kan noen fordringer selges? Har regnskapssystemet ditt integrasjon for dette?

Automatiser betalingsoppfølgingen, bruk et regnskapsprogram som har automatisk purring og inkassointegrasjon.

Med gode faktureringsrutiner øker dine sjanser for at du får raskere betalt og økt likviditet.

