Kundene opplever kjempegod effekt på testosteronnivået. «Det er forståelig», sier organisk kjemiker

Kosttilskuddet T+ er utviklet for å normalisere testosteronnivået og består av utvalgte vitaminer, mineraler og ekstrakt fra urten Fenugreek (bukkehorn). Studier dokumenterer hele 46% gjennomsnittlig økning av det frie testosteronnivået.

– Vår hemmelighet ligger i kvaliteten på ekstraktet. T+ bruker hele 40 kilo bukkehornsfrø til utvinning av ett kilo ekstrakt, for å ende opp med så mye virkestoff som mulig. Forskning viser nemlig at nivået av saponiner og protodiosciner, ekstrahert fra bukkehorn, er av stor betydning på testosteronnivået, forteller Rolf Wiggo Sandnes

Råvarekvaliteten avgjøres også i stor grad av hvor bukkehornsfrø dyrkes, under hvilke klimaforhold og tidspunkt for innhøsting. Alt dette kombinert med ny teknologi for ekstrahering, gir bukkehornsekstrakt av høy kvalitet. Dette ekstraktet og andre viktige vitaminer og mineraler i T+, sikrer en effektiv virkning. Bundet testosteron vil frigjøres og kroppen kan dra nytte av effekten.

Dokumentasjon på kvalitet

Råvareserifikat som følger med ferdig produsert produkt

Før produksjonsstart sendes råvaren til et anerkjent laboratorium, Vitas AS i forskningsparken i Oslo – for kvalitetskontroll og analyse. Her foretas det målinger av saponiner og protodiosciner samt nivåer av diosgenin og dioscin. Prosessen gjentas for hvert produksjonsparti, og et unikt råvaresertifikat med godkjenning legges sammen med ferdig produsert produkt.

Det er nettopp denne høye kvaliteten av bukkehornskløver som dokumenterer 46% økning av testosteronnivået.

Her kan du prøve T+ i to måneder til 50% rabatt

Kundene er overbevist

Christian Løwensprung (43) fra Drammen

Etter tre uker uten sexlyst begynte Christian å søke på nettet etter mulige hjelpemidler. Han snakket også med fastlegen sin om hva han kunne gjøre. Legen frarådet bruk av vanlige potensmidler.

– Kjemisk fremstilte potensmidler er ofte sterke saker, og dessuten er de koblet opp mot lyst. De fungerer rett og slett ikke om lysten på sex er borte. Sexlivet har alltid vært viktig for meg, like viktig som å puste og å spise.

Christian bestilte umiddelbart T+, og så snart pakken kom i posten, begynte han med en tablett hver kveld. Etter bare én uke merket han forskjell.

– Jeg satt på hjemmekontoret en formiddag og merket plutselig at jeg hadde lyst på sex.

Da kona kom hjem, foreslo Christian at de skulle prøve igjen.

– Kona hadde ingen tro på at det skulle fungere nå heller, men hun ble veldig overrasket!

I tillegg til at lysten og presteringsevnen var tilbake, merket Christian at han hadde mer energi. Han syntes også at muskelmassen ble bedret.

– Jeg er ikke en person som trener, men likevel endret kroppen min seg. Jeg har ikke så mye «pappakropp» lenger. Jeg er også mindre trøtt.

Christian sier at T+ har normalisert sexlivet hans. Alt fungerer som det gjorde før.

– Jeg har fått tilbake selvtilliten.

Geir Henry Enebakk (53) fra Siggerud

En venn tipset meg om kosttilskuddet, og kun etter 1,5 måned begynte jeg å merke forskjell. Energien kom tilbake, jeg følte meg gladere og mye bedre psykisk, forteller Geir Henry.

I tillegg til mer energi, bedret fysikk og økt sexlyst, merker også Geir Henry stor forskjell på søvnkvaliteten.

– Jeg sover mye bedre enn før og føler meg generelt roligere. I går la jeg meg klokken 01 og stod opp klokken 07 – og jeg føler meg faktisk helt opplagt! Geir Henry og legger til at han absolutt anbefaler T+ til alle som føler seg litt nedstemt og sliten, og som trenger en ekstra piff i hverdagen.

– Har det hjulpet meg, kan det helt sikkert hjelpe mange andre også!

Henrik Aspevik (76) fra Hylkje

Henrik jobbet tidligere som maskinsjef på cruiseskip og er nå pensjonist. Han har alltid trent mye, men merket at han ikke fikk noe ut av treningen etter fylte femti. Løsningen ble testosterontilskuddet T+.

– Treningen sluttet å ha effekt. Jeg ble trøttere, mer sliten og følte at jeg ikke hadde noe som helst utbytte av å være aktiv.

Etter å ha søkt etter vitamintilskudd og proteiner på nettet, kom Henrik tilfeldigvis over en annonse om T+.

– Jeg bestilte T+ og merket forskjell etter bare to–tre uker.

Han forteller at magefettet begynte å forsvinne nesten umiddelbart, og han fikk bedre kondis og mer energi av å trene. I tillegg ble han generelt i mye bedre humør.

Stein Frøysang (67) fra Hamar

Stein forteller at han hadde lavt energinivå etter opphold ved Modum Bad. I tillegg var han klar over at testosteronnivåene hans var for lave.

– Jeg leste om T+ på internett, bestilte en pakke og merket den gode effekten etter bare to–tre måneders bruk.

Stein kom seg opp av bølgedalen og fikk kroppen til å fungere igjen. Nå liker han å kalle seg pilgrim, og går mange turer i fjellet. I tillegg er han glad i å reise.

– T+ er også bra for sexlivet. Jeg har fått lysten tilbake, og ereksjonen er styrket.

Stein sier at han ikke lenger har behov for medisiner.

– T+ er det eneste jeg bruker, og det har ingen bivirkninger! Det er ganske enkelt alt jeg trenger.

T+ gjør en forskjell i hverdagen. Det styrker kropp og sjel – og det er fullstendig bekymringsløst å bruke, avslutter han.

Dokumentert 46% økning av testosteronnivået.

Prøv T+ i to måneder til 50% rabatt her