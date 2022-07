Økte det frie testosteronnivået med 46% i gjennomsnitt

Det frie testosteronnivået hos menn begynner å synke allerede i 30 års alderen. Men det finnes hjelp – fra naturen. Ny forskning viser sammenheng mellom bukkehornskløver og det frie testosteronnivået i kroppen.

Studie viser effekt i løpet av 12 uker

Menn har også overgangsalder. Den største forskjellen fra kvinnene er at mannen overgangsalder pågår over mye lenger tid. Eller fylte 30 år synker testosteronnivået hos menn – sakte men sikkert. Noen merker de første symptomene allerede i 40 års alderen, det kan handle om lavere energi og mindre sexlyst. Man legger også lettere på seg og mister muskelmasse.

Naturlig testosteronnivå i forhold til alder.

I en nylig publisert studie (2017) bestående av 50 menn i alderen 35-65 år har FuroSap™ (Fenugreek som inneholder 100 mg protodioscin – samme som hovedingrediensen i T+) dokumentert en sammenheng mellom daglig inntak av dette og det frie testosteronnivået i kroppen. Denne effekten ble målt etter 12 uker.

Det frie testosteronnivået økte med 46% i snitt for 90% av deltakerne. De inntok 500 mg Furosap™ (Fenugreek ekstrakt med 100 mg protodioscin) hver dag. I studien ble det også påvist et økt antall spermier hos 85,4% av deltakerne, samt at 14,6% av deltakerne fikk forbedret sædkvaliteten (størrelse og form på spermiene).

Studien viser også påvirkning av humør og generell ytelse

I sammenheng med at deltakerne i studien fikk økt fritt testosteronnivå i kroppen, dokumenterte studien også signifikant effekt på humør, mental våkenhet og total ytelse.

Bukkehornskløver er en urt som vokser i Middelhavsområdet og sydøst i Asia.

Om studiet

Dette studiet er godkjent og gjennomført ihht Internasjonale etiske retningslinjer og funnene er rapportert i internasjonale annerkjente journaler/tidsskrifter. Det er også gjennomført godkjente utvidede oppfølgingsstudier på sikkerhetsparametre som inkluderte blodanalyse. Resultatet slår fast at produktet er helt trygt å bruke. Les mer om studiet her: http://www.medsci.org/v14p0058.htm