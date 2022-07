Derfor bør du unngå å ha alle pengene i banken

- Med dagens lave renter taper sparepengene seg i verdi på sparekonto. Men det finnes fond som har svært lav risiko, og som er et godt alternativ til banksparing. Det kan være rente– og obligasjonsfond, kombinasjonsfond og løsninger som garanterer beløpet du setter inn.

- Rente- og obligasjonsfond passer godt for deg som er opptatt av å ikke ta for store sjanser, samtidig som du ønsker høyere avkastning enn hva du får i banken. Rentefond investerer blant annet i rentepapirer og obligasjoner, har lavere risiko enn sparing i aksjefond og passer for deg som vil spare i minst 3 år. Obligasjonsfond investerer i rentepapirer som har rentebindingstid lengre enn ett år.

- Kombinasjonsfond er også et godt alternativ for deg som ønsker enkle og trygge spareløsninger, og som har en sparehorisont på 3-5 år. Fondet kan bestå av 50 prosent aksjer og 50 prosent rentepapirer, i motsetning til et aksjefond der minimum 80 prosent av verdiene må være i aksjer. Noen kombinasjonsfond har så mye som 90 prosent trygge plasseringer. De er plassert i renter og obligasjoner.

- Det finnes også fondsløsninger som garanterer hele eller deler av beløpet du setter inn. Perfekt for deg som uroer deg for eventuelle verdifall, og gjør det enklere å sette sparingen i et godt, og fast system.