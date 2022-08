Fisher Investments Norden om kapitalbevaringens begrensninger

Etter Fisher Investments Nordens erfaring sier mange investorer at de ønsker å prioritere å unngå fall i porteføljenes verdi, et investeringsmål kjent som kapitalbevaring. Vi har også funnet ut at de samme investorene har en tendens til å innse at de har et behov for vekst etter å ha vurdert noen av sine andre personlige økonomiske mål. Men etter Fisher Investments Norways syn kan ikke disse to tilnærmingene, kapitalbevaring og vekst, leve side om side. En nærmere titt på ekte kapitalbevaring avslører hvor sjelden det forekommer som investeringsmål. Tillat oss å forklare.

Selv om vi har sett varierende definerer blant finansielle publikasjoner vi følger, definerer vi ekte kapitalbevaring som en strategi som ikke retter seg mot svingninger i porteføljeverdien (uavhengig av investorens uttak, så klart). Det er målet om å eliminere risikoen for at porteføljen mister verdi. Fordi vår forskning viser at de aller fleste aktiva er volatile, det være seg fastrentepapirer, aksjer, eiendom, kunst, råvarer, gull, etc., er noen som ønsker å ha ekte kapitalbevaring som sitt hovedmål begrenset i hva de kan eie. Vanligvis blir det kontanter eller kontantlignende verdipapirer, siden det er de mest likvide aktivaene som er tilgjengelige (som betyr at de er enkle å selge raskt uten å måtte akseptere en rabattert pris) og de har en stabil verdi (dvs., små prissvingninger).

Vi anerkjenner den teoretiske dragningen mot kapitalbevaring, men etter Fisher Investments Norways syn, er dette målet mangelfullt. En av de største manglene vi har identifisert: Det antyder at utsiktene til porteføljenedgang er den eneste investeringsrisikoen. Likevel tror vi det også finnes andre risikoer. For eksempel inflasjonsrisiko (prisstigning i hele økonomien). Årlig gjennomsnittlig inflasjon siden 2000 har vært på 2,1 prosent, og i år har den vært mye høyere enn det.[i] Skulle inflasjonens historiske årlige gjennomsnitt vedvare eller stige i løpet av de neste 20 årene, er det høyst sannsynlig at inflasjonen vil være høyere enn veksten i en kontantportefølje som ikke genererer noe vekst. Hvis det er som det er nå, blir det mye verre. Selv om kontanter og kontantlignende verdipapirer opprettholder dagens verdi, kan inflasjon redusere kjøpekraften over tid.

Kapitalbevaring kan være fornuftig hvis du har nok penger til å dekke alle dine kontantstrømbehov nå og over investeringstidshorisonten din, som Fisher Investments Norway definerer som hele tidsperioden en investor trenger at aktivaene jobber for å nå målene. Et mål om kapitalbevaring kan også gi mening hvis midlene dine er avsatt til et spesielt, kortsiktig formål. Denne tilnærmingen forutsetter imidlertid at du ikke har noe ønske om å utvide porteføljen din, noe som forekommer sjelden blant investorer, etter vår erfaring. I stedet har vi funnet ut at de fleste investorer krever en viss vekst for at de skal nå sine personlige mål, som kan være å møte fremtidige kontantstrømbehov, opprettholde kjøpekraften med tanke på inflasjon, og/eller sørge for behov utover porteføljeeierens livstid (f.eks., legge av litt til arvinger, en organisasjon eller andre testamentariske grunner).

For å oppnå den veksten mener Fisher Investments Norge at investorer er nødt til å ta en viss risiko, og det betyr å akseptere at porteføljeverdien kan gå ned på kort sikt. Omfanget av dette kan variere, som vår forskning viser er det et spekter av risiko og avkastning. For eksempel ser vi at fastrentepapirer har en tendens til å oppleve færre svingninger på kort sikt, i mosetning til aksjer, som vanligvis går gjennom større kortsiktige bevegelser både opp og ned. På lengre sikt har aksjer imidlertid gitt høyere avkastning enn fastrente, basert på vår gjennomgang av markedshistorien.[ii]

Vi tror at aksjenes kortsiktige svingninger er prisen man betaler for deres historisk sterkere avkastning på lang sikt. Avhengig av en persons spesifikke mål, tidshorisont og risikotoleranse, er det etter vårt syn fornuftig å eie verdipapirer som gir vekst, f.eks. aksjer, kanskje sammen med noen fastrentepapirer, avhengig av situasjonen.

Dessuten tror vi at det er avgjørende for investorer å forstå at kapitalbevaring og vekst ikke kan kombineres til ett enkelt investeringsmål. Begge medfører noen kompromiss. Hvis det er behov for vekst eller å generere kontantstrømmer for å dekke utgifter, tror Fisher Investments Norden at investorer med fordel kan forberede seg på midlertidige verdifall i porteføljen. De er ikke til å unngå på reisen til den langsiktige markedsavkastningen som bidrar til å nå disse målene. Hvis kapitalbevaring er målet, tror vi at en investor må akseptere at porteføljens verdi kanskje ikke faller, men det er heller ikke sannsynlig at den oppnår i nærheten av aksjelignende vekst eller at den holder tritt med inflasjonen. Dette vil kanskje ikke gi god nok avkastning til at man når sine investeringsønsker. Ved å sette målforventningene på riktig måte kan investorer ta beslutninger som stemmer overens med det de vil at porteføljen skal oppnå, samtidig som de anerkjenner kompromissene som de blir nødt til å inngå.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

Kilder:

[i] Kilde: FactSet, per 7.6.2022. Uttalelse basert på gjennomsnittlig årlig prosentvis endring i Norges KPI, 2000–2021, og prosentvis endring i Norges KPI, år over år, januar 2022–mai 2022.

[ii] Kilde: FactSet og Intercontinental Exchange, Inc., per 7.6.2022. Uttalelse basert på MSCI World-indeksen med netto utbytte i kroner, 31.12.1969–31.12.2021 og ICE BofA Norway Government-indeks, 31.8.1996–31.12.2021.