Motivasjonen du trenger for å komme i form

Stint kombinerer helserelatert forskning og innovative nye ideer for å bidra til økt hverdagsmosjon. Mange bedrifter har allerede hevet seg på den morsomme løsningen, og flere melder om mindre sykefravær og økt motivasjon hos de ansatte.

Salgs- og markedssjef, Natalia Devor, forteller at kunder melder om økt samhold,treningsglede og minsket sykefravær

Helsedirektoratet anbefaler minst 150 minutter i uken, og statistisk sett vil et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til aktiv få en rekke helsegevinster i form av redusert sykdom, økt livskvalitet og økt levealder.

- Ideen bak Stint er at fysisk aktivitet skal være moro, i tillegg til at det skal knytte de ansatte tettere sammen. Det skal også være enkelt, forteller en av gründerne, Bård Indredavik.

Opplegget er at man setter seg et felles mål i form av å gjennomføre en virtuell tur. Dermed kan en eksempelvis trene seg Norge på langs med hverdagsaktivitet. All aktivitet som gjennomføres bidrar til at laget beveger seg fremover på turen. Man kan ro over Romsdalseggen på romaskin, løpe Norge på langs på tredemølle, dra på topptur, gå en tur med hunden, leke med barna eller slå nye rekorder i styrkeløft.

Via mobilen får man daglige forslag til hverdagsmosjon, og kan hele tiden se hvordan bedriften ligger an i forhold til Helsedirektoratet sin anbefaling om fysisk aktivitet. Aktivitet registreres automatisk enten gjennom smartklokker eller via Stint. Normal varighet på en tur er 3 til 6 uker, der man jobber sammen for å gjennomføre den virtuelle turen.

Se filmen og få en oversikt over hva Stint kan tilby

Teambuilding eller kick- off arrangement

Ambisjonen er å nå ut til bedrifter som ønsker å få glade og friske ansatte, og bidra til økt fysisk aktivitet. Ønsker man en morsom teambuilding eller en sporty form for kick-off arrangement, så kan man trene seg Norge på langs, fra kontoret til Galdhøpiggen, eller dra på utenlandstur.

Man kan også konkurrere mot hverandre som lag og avdelinger, eller mot andre bedrifter. Da blir det ekstra spennende å se hvem som kommer først opp Mount Everest. De virtuelle turene kan skreddersys etter ønske, så det er bare å bruke fantasien for å finne ut hvilket mål man skal oppnå.

Passer for alle uansett utgangspunkt

Løsningen til Stint er en enkel og bærekraftig måte å bidra til økt fysisk aktivitet. Tjenesten viser hva en kan oppnå sammen når all innsats går mot et felles mål. Når man har meldt seg på en tur, får man oppfølging og tips underveis, og en oppsummerende turhistorie.

