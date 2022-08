5 grunner til å besøke Estland

1. Tallinn

Et naturlig sted å starte, er i den vakre hovedstaden, Tallinn. Byen har blitt et populært turistmål de siste årene, og det er lett å forstå hvorfor. Det er rikelig med shoppingmuligheter, opplevelser, og en rekke severdigheter. Den mest populære er uten tvil gamlebyen som er en av verdens best bevarte og har siden 1997 stått på UNESCOs verdensarvliste. Et besøk hit er nesten som å reise tilbake i tid med flere bygninger fra middelalderen. I gamlebyen finner du blant annet den originale bymuren, verdens eldste apotek, det gotiske rådhuset, trange gater og koselige fortausrestauranter.

Et annet spennende aspekt ved Tallinn er at byen har tilhørt flere forskjellige land gjennom tiden. Danskene, svenskene, tyskere og senest sovjeterne har satt sitt preg på byen, både gjennom arkitektur, mat, legender og handel. Ta også turen ned til havnen hvor du kan se solnedgangen over Østersjøen, eller kanskje ta en svømmetur i sjøen på en av byens strender.

Michellin guiden har fått øynene opp for Estland. Her representert med en rett fra 180°.

2. Gastronomi

Det estiske kjøkkenet har som nevnt blitt påvirket fra andre nasjoner, og bærer en del likheter til det skandinaviske kjøkkenet. Det er mye kjøtt, fisk, poteter og brød i den tradisjonelle kosten. Samtidig utvikles landets moderne kjøkken stadig, noe den berømte Michelin-guiden har fått med seg. I år publiserte de den første guiden i Estland, og restaurantene NOA Chef’s Hall og 180° by Matthias Diether, ble landets første som fikk hver sin stjerne. Samtidig fikk hele 31 andre restauranter anerkjennelse fra Michelin-guiden, så det skal ikke stå på valgmulighetene av gode spisesteder.

Estland har også flere drikkevarer som er verdt å prøve. Mest kjent er muligens Vana Tallinn som er en likør som brukes i flere drinker. Landet har også flere lokalproduserte vodkaer, viner, cidere og ølsorter som er svært populære blant både estere og turister.

Estland har et stort antall museer - et av dem er Estlands Nasjonalgalleri i Kadriogpalasset.

3. Aktiviteter

For den aktive er det en rekke opplevelser som venter i Estland. Blant annet har landet flere golfbaner som er åpne fra mai til november. Et annet adrenalinfylt alternativ er seiling på Østersjøen, og du må ikke tro at

det er sesongbasert. Esterne driver nemlig også med isseiling om vinteren.

Er det shopping du ønsker deg finnes det flere forskjellige steder å oppsøke. Lokale markeder, for eksempel på Rådhusplassen i Tallinns gamleby, nisjebutikker, og små klesbutikker fra estiske designere. Et av landets mest populære markeder er julemarkedet i Tallinn som arrangeres hvert år fra slutten av november til starten av januar. Her kan du kjøpe alt fra juledekorasjoner, håndlagde suvenirer, juledrinker og pepperkaker til estiske tradisjonsretter som blodpølse og surkål.

Du vil ikke unngå et besøk til Telliskivi hvor du kan nyte både kultur og mat.

4. Kultur

Med en rik historie følger en rik kultur, og Estland byr på alt fra museer til kirker og slott. Et sted som virkelig fortjener et besøk er Kadriorgpalasset i Tallinn. Bygget fra 1718 ble bygget av den russiske tsaren Peter den Store og gitt i gave til kona Katarina. I dag er palasset hjem til Estlands Nasjonal-galleri med en rekke malerier, skulpturer og trykk.

Som de fleste storbyer har Tallinn en rekke museer som er verdt å utforske. Flere gode alternativer finnes i bydelen Telliskivi Loomelinnak som kalles Tallinns kreative bysenter. Tidligere var dette et industriområde som nå huser gallerier, butikker, restauranter og museer som Fotografiska Tallinn Photography Museum, Juhan Kuus Documentary Photo Centre, og Sõltumatu Tantsu Lava theatre.

Et annet interessant besøk kan gjøres i Arvo Pärt-senteret i Laulasmaa. Han er vår tids mest spilte livekomponister, og hans musikk har blitt mye brukt i filmer for å skape en atmosfære av melankoli eller evighet. Senteret har en unik arkitektur som smelter godt inn i omgivelsene som består av furuskog og hav, og du kan utforske komponistens kreative arv.

Opplev Estlands unike femte årstid i Soomaa nasjonalpark.

5. Natur

Til tross sin lille størrelse er Estland et land med mye variert natur, og er ypperlig for deg som ønsker en grønn ferie. Landet består av hele 50 prosent skog, 1500 små sjøer og hele 2000 øyer. Her finnes det mange turmuligheter enten du vil dra på dagsturer eller overnattingsturer. Landet bruker også mange ressurser på å bevare naturen, og 20 prosent av landet er vernede områder. Her lever blant annet ulv, gaupe, bjørn, villsvin, rådyr og elg. Det er også rikelig med sopp, bær og andre frukter som har vært med på å forme det estiske kjøkkenet.

Besøker du Soomaa nasjonalpark på våren kan du oppleve et unikt naturfenomen. Hvert år oversvømmes nemlig nærmere en fjerdedel av parken. I Estland kalles dette også den femte årstiden. Alle reiser må da foregå med båt, og de lokale er godt forberedt på fenomenet ettersom det skjer et par uker hvert år.

