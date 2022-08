En rigg for fremtiden: Slik gjør de fossilt brennstoff mer bærekraftig

Sikrer en ren, pålitelig flyt av europeisk energi

Regiondirektør i Huisman Norge A/S, Jan Atle Andresen, forklarer:

– Overgangen til fornybar energi vil skje gradvis. Under denne prosessen må vi passe på at vi opprettholder en pålitelig energiforsyning.

Regiondirektør i Huisman Norge A/S, Jan Atle Andresen

– Dette prioriteres på grunn av de geopolitiske utfordringene som har dukket opp, og trusselen de utgjør for europeiske energiforsyninger. Det er klart at vi fortsatt kommer til å være avhengige av fossilt brennstoff inntil videre. Derfor er det viktig at vi sikrer en så bærekraftig utvinning som mulig.

Frigjør potensialet i Nordsjøen

Hans kollega, Dieter Wijning som er produktsjef for boring i Huisman, forklarer at det er et fokus på gassutvinning i Nordsjøen.

– Hvis man ser på alternativene, viser det seg raskt at gassen i Nordsjøen er mest lovende. Flytendegjøring av LNG, og logistikken rundt den, tilsvarer et betydelig karbonfotavtrykk. Kull også. Nærliggende offshore-produksjon gir de laveste karbonutslippene per fat av alle typer fossil brennstoffproduksjon.»

Fremtidssikker drilling

Men - også her kan karbonavtrykket reduseres. For å starte opp dette arbeidet har Huisman utviklet en halvt-nedsenkbar brønnkonstruksjons rigg for værharde områder som vil redusere utslippene betydelig.

– “Huisman’s Rig for the Future” er et radikalt forslag som gir reduksjoner i både kostnader og utslipp. Den største delen av besparelsene kommer fra en betydelig økning i effektivitet, sier Jan Atle.

Eksempler på dette inkluderer et robot boresystem som tilbyr jevn operasjonshastighet, i tillegg til bevegelseskompensert boregulv som er opereres uten bruk av ekstra energi og som er i stand til å operere under harde værforhold. Dette resulterer i økt produktivitet og operasjonstid. En ytterligere reduksjon av utslippene kommer takket være en 40 % reduksjon av personellet ombord.

Riggen har et hybrid kraftsystem som er bærekrafts fokusert. Ideelt sett vil den drives med landprodusert vannkraft, via en nærliggende plattform. Alternativt kan den drives av to 8MW vindturbiner fortøyd ved siden av riggen. Begge løsningene gir lavere utslipp enn alternative drivstoff som ammoniakk og hydrogen, som heller ikke kan produseres i tilstrekkelige mengder på en bærekraftig måte slik det står i dag.

Kostnadsbesparelser og utslippsreduksjon

Produktsjef for boring, Dieter Wijning.

– Den økte effektiviteten som tilbys av den halvt-nedsenkbar boreriggen gir kostnadsbesparelser på 25% per brønn, forteller Jan Atle.

– Den største gevinsten her er imidlertid at den økte effektiviteten også muliggjør en betydelig reduksjon i utslipp – opptil 86% per brønn.

– Det er klart at vi trenger en mellomløsning mens vi går over til fornybar energi. Hvis Europa skal ha en pålitelig energikilde i tiden fremover vil dette innebære videre utvinning av olje og gass. Vi synes det er viktig at utvinningen av fossilt brennstoff gjøres så effektivt og rent som mulig. Det er vår visjon å drive veksten av fornybar energi, og samtidig gjøre utvinningen av mineraler og fossilt brennstoff mer bærekraftig, avslutter Dieter

