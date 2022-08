Investorer med fornyet tro på kjøpesentre

Som sønn av kjøpesenterkongen Lars Løseth tilbringer administrerende direktør Lars Ove Løseth i Aurora Eiendom og Alti Forvaltning faktisk mesteparten av tiden sin på nettopp kjøpesenter.

– Jeg er vel ikke langt unna å være den i landet som tilbringer mest tid der. Jeg har kontor på et kjøpesenter, og når jeg er på jobbreiser er jeg på kjøpesentre.

Lars Ove Løseth Administrerende direktør

Aurora Eiendom kjøpte sine fem første kjøpesentre i juli i fjor og ble børsnotert i desember. I februar tok Aurora over Buskerud Storsenter. I juni i år kunngjorde de avtalen om å kjøpe sentrene Gulskogen i Drammen og Arkaden i Stavanger samt 25 prosent av Maxi i Hamar. Dermed har selskapet åtte heleide kjøpesentre i porteføljen med en samlet verdi på 8,8 milliarder kroner.

– Kjøpesenter har vært et segment mange har vært litt skeptiske til de siste årene. Det har vært få transaksjoner, mange store overskrifter om netthandel og en usikkerhet om hvordan dette ville gå. Men vi som har jobbet i bransjen i disse årene har ikke sett den samme risikoen, forteller Løseth.

Et ekstra utstillingsvindu

Auroras investeringsstrategi har fra dag én vært å kjøpe sentre som er ledende i sine nedslagsfelt og som har en attraktiv miks av handel- og tjenestetilbud. Pandemien og en sterkt økende netthandel har vært en stresstest for handelsbransjen, men det har vært svært gode omsetningsnivåer og lønnsomheten i butikkene har tatt seg opp.

– Under pandemien ble det regnet på mange skrekkscenarier, men i det store og det hele har det gått veldig bra. Vi ser at investeringsviljen er tilbake, og vi opplever nå høyere konkurranse når et kjøpesenter blir lagt ut for salg enn vi har gjort på lenge. Netthandel har hatt sterk vekst, men kjøpesentrene spiller en viktig rolle i folks liv. For handelsnæringen er det viktig å være gode både i butikken og på nettet. Netthandel er på ingen måte bare en konkurrent, det gir også den fysiske butikken et ekstra utstillingsvindu og nye veger for å generere besøk og omsetning, sier Løseth.

Samtidig er han opptatt av å gi kundene – eller de besøkende – enda flere grunner til å oppsøke sentrene.

– Mange kjøpesentre består allerede av langt mer enn handel, en trend vi tror styrker seg ytterligere i fremtiden. Derfor vekter vi oss opp på andre typer innhold, der vi jobber mye med tjenesterelaterte virksomheter som helsetjenester, offentlige tjenester og serveringstilbud. Kongstanken vår er å samle flest mulig av folks ærend på ett sted og dermed gi plass til en mer effektiv hverdag, sier Løseth.

Man skal også kunne ha det gøy på senteret. Opplevelser og aktiviteter, som bowling og lekeland, er tilbud som er med på å skape et godt totalprodukt.

Riktig kompetanse

I tillegg til kjøpesentre, eier Aurora Eiendom 50 prosent av aksjene i Alti Forvaltning AS som står for den daglige driften av sentrene.

– Alti forvalter hele porteføljen til Aurora, som etter kjøpene i juni består av åtte heleide og to deleide sentre. I tillegg forvaltes ytterligere 27 sentre for andre eiere. Alti Forvaltning tilbyr en bred fagkompetanse, med blant annet utleie, regnskap, teknisk forvaltning, prosjektstyring og markedsføring.

– Kjøpesentre skiller seg ut som segment i eiendomsbransjen. I tillegg til viktigheten av god behandling av våre kunder, det vil si leietakerne, har vi en ekstra dimensjon i form av kommunikasjonen til våre kunders kunder. Samtidig er sammensetningen av den totale miksen av tilbud på senteret særdeles viktig. Det er gjerne mange små leiekontrakter med kort varighet som fornyes eller skiftes ut ofte. I motsetning til andre segmenter betyr det også mye for en leietaker hvem som ligger ved siden av og hvilke andre tjenester og butikker som trekker folk til senteret, sier Løseth.

– Alti Forvaltning har 150 ansatte, der en tredjedel jobber i administrasjonen og dermed ikke er tilknyttet kun en bestemt eiendom. Hovedkontoret ligger i Surnadal på Nordmøre.

Alti forvalter i dag tett på 40 sentre. Jo større volum, desto enklere er det å få inn riktig kompetanse og å ha økonomi til å ta inn kompetansen som trengs. Hadde vi hatt bare noen få sentre ville man ikke hatt det samme apparatet rundt seg. Nå kan vi kopiere suksesshistorier på tvers av sentrene og samarbeide om utfordringer.

Dette bidrar til å styrke Aurora som eiendomsselskap.

– Gjennom Alti Forvaltning har Aurora Eiendom tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen kjøpesenter. Vi er nest størst i bransjen, vi har lang erfaring og god kjennskap til faget, til leietakere og til leverandører.

Kundenes kunder i sentrum

Selv har Løseth livslang erfaring med kjøpesenter. Faren Lars Løseth har de siste 40 årene stått bak oppbyggingen av Amfi, som etter hvert besto av over 70 kjøpesentre. For Løseth er det kundene som gjelder. Leietakernes kunder.

På et kjøpesenter er det to typer kunder vi skal betjene: Det er den kunden som har det travelt, som er innom mellom jobb og middag eller som skal kjøre barna på trening. Da skal vi kunne løse mange oppgaver på kort tid med mange funksjoner og tjenester på en plass. Og så er det den kunden som har god tid, som ønsker å gå rundt og se på varer, som har med barna på lørdagsshopping, som møter familie og venner. Jeg for min del er både den ene og den andre typen.

Det er denne sentrale posisjonen i mange menneskers liv - fra nysgjerrige barn og unge til travle småbarnsforeldre og besteforeldre med god tid – som gjør Løseth overbevist om at kjøpesenteret vil være en viktig møte- og handelsplass også i fremtiden.

– Jeg har fått spørsmålet «Tror dere på kjøpesentre?» mange ganger. Mange tror at netthandelen er døden for senteret, men vi er helt sikre på at det ikke er tilfellet. Husk at kjøpesenteret er viktig for mange. Det ser vi på folks engasjement når vi gjør endringer på et senter. Det blir oppslag i lokalavisen og diskusjoner i sosiale medier. Vi er en del av motoren i mange lokalsamfunn, og det gjør jobben veldig artig for oss i Aurora.

Med butikker og tjenester lett tilgjengelig og under tak, er kjøpesentre viktige sosiale samlingspunkt som gjør hverdagen enklere for mange. Handlevaner endrer seg, men behovet for møteplasser vil alltid være der. Derfor investerer Aurora Eiendom i ledende kjøpesentre med god beliggenhet og en attraktiv miks av butikker og tjenester.

