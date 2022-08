Har du hjemmekontor? Dette kan du få av fradrag og godtgjørelser

Aller først - la oss definere hjemmekontor

For å ha rett på fradrag holder det ikke bare å jobbe hjemmefra.

– Skatteetaten krever at du har et eget rom i boligen din som brukes som hjemmekontor, og som kun benyttes i jobbsammenheng, sier Ketil Damlien, regnskapsekspert i Tripletex.

Dermed kvalifiserer ikke kjøkkenbordet eller gjesterommet.

1. juli 2022 kom en ny hjemmekontorforskrift. Se her hva de nye reglene betyr i praksis.

Fradrag for hjemmekontor

For de fleste som har hjemmekontor er det spesielt to typer fradrag som er viktig å kjenne til:

Standardfradrag

Regnskapsekspert i Tripletex, Ketil Damlien.

Hvis hjemmekontoret ditt oppfyller kravene, så kan du få et standardfradrag på 1850 kroner. Men om bruker du mindre enn halvparten av boligen selv, har du ikke rett på standardfradrag.

For deg som er lønnsmottaker og ikke har egen virksomhet, vil fradrag for hjemmekontorkostnader vanligvis inngå i det automatiske minstefradraget (46 % av brutto lønnsinntekt, maksimalt 106 750 kroner).

Fradrag for faktiske kostnader

Istedenfor standardfradraget kan du kreve fradrag for de faktiske utgiftene knyttet den delen av boligen som brukes til jobb. Da må kostnadene for hjemmekontordelen – ikke hele boligen – dokumenteres.

Mange næringsdrivende velger å gjøre dette, siden kostnadene knyttet til hjemmekontoret ofte blir høyere enn standardfradraget på 1850 kroner.

Fradrag for utstyr og inventar

I tillegg til fradrag for kostnader, kan du ha rett på fradrag for kjøp eller leie av utstyr og inventar til hjemmekontor.

– Med Tripletex Årsoppgjør får du et enkelt og oversiktlig bilde av eiendelene kjøpt inn til hjemmekontoret. Ved innsendelse av årsoppgjøret kan man få fradrag for disse kostnadene knyttet til etablering av hjemmekontor, hvis kriteriene er oppfylte, sier Damlien.

En forutsetning for et slikt fradrag er at utstyret først og fremst brukes i jobbsammenheng.

Hovedformålet med utstyret vurderes blant annet ut i fra:

● prisen på utstyret

● egnethet til bruk i arbeid

● om utstyret plasseres på hjemmekontor

● om utstyret kan flyttes fra hjemmekontor til andre rom

● i hvor stor grad du jobber hjemmefra

● om hjemmekontoret er midlertidig eller permanent

– Tripletex hjelper deg å passe på at det er ført avskrivninger på disse eiendelene dette året, sier Damlien.

Hva dekker arbeidsgiver?

Om du har fått låne skjerm og annet utstyr fra din arbeidsgiver er dette skattefritt, så lenge det hovedsakelig brukes i jobbsammenheng. Det samme gjelder om arbeidsgiver har gått til innkjøp av utstyr eller du får penger refundert.

– Da kan du bare ta et bilde av kvitteringen med Tripletex-appen og laste det opp som utlegg. Så blir det klart for godkjenning av leder, sier Damlien.

Mottar du penger fra arbeidsgiver for å kjøpe utstyr, vil det være skattepliktig på lik linje som lønn.

Om arbeidsgiver dekker kostnader som telefon og internett regnes det som skattepliktig inntekt siden tjenestene kan brukes privat.

Skatteplikt ved boligsalg

Har du fått fradrag for hjemmekontor kan det påvirke skatteplikten ved salg av bolig. Om en del av boligen har blitt brukt til jobb i mer enn ett av de to siste årene, vil en tilsvarende del av gevinsten fra boligsalget være skattepliktig.

Vil du selge boligen din skattefritt, må du med andre ord bruksendre fra hjemmekontor til egen bolig tidlig nok for å opparbeide tilstrekkelig brukstid.

