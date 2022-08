Til topps på karrierestigen i det globale kunnskapshuset

Som leder for Strategy and Transactions-avdelingen i Bergen jobber Merete med kundeoppdrag fra hele verden. En oppsummering av prosjektene hun har jobbet med det siste året viser at nesten halvparten har et internasjonalt tilsnitt.

Det gir meg mye glede og energi at vi jobber med så mange internasjonale prosjekter. Vi kan for eksempel få en kundehenvendelse om et mulig oppkjøp i Chile. Da tar jeg kontakt med kollegaer der som har kunnskapen og kapasiteten vi trenger, så leverer de det som kunden har behov for i samarbeid med oss. Hele prosessen går sømløst siden vi har like arbeidsmetoder og maler i alle land. Det er utrolig fascinerende å se hvor bra dette fungerer i praksis, gang på gang, forteller hun.

Merete samarbeider tett med kollegaer fra ulike verdensdeler, i tillegg til at hun leder et transaksjonsteam Bergen. Hun er også en del av selskapets globale havbruksteam, og utgjør en viktig rolle i arbeidet med den årlige EY-publikasjonen «The Norwegian Aquaculture Analysis».

Fremmer utvikling og endring

Som et globalt selskap står EY i spissen for utvikling og nytenkning, og mye har skjedd siden Merete hadde sin første arbeidsdag som nyutdannet siviløkonom i 1999. Hun snakker med innlevelse og varme om selskapet som har gitt henne 23 år med variert arbeidserfaring.

-Det legges til rette for at alle skal få den faglige kompetansen og utviklingen de ønsker. Jeg fikk for eksempel permisjon fra EY for å ta en ny master på London School of Economics. Da jeg kom tilbake fikk jeg nye utfordringer som passet kompetansen jeg hadde tilegnet meg. Siden har jeg vært innom alt fra revisjon, rekruttering, sektorspesialisering og mange ulike former for markedsarbeid. Det dukker stadig opp nye faglige utfordringer, og jeg har aldri sluttet å utvikle meg internt.

Siden den gang har hun jobbet seg oppover, og i dag sitter hun som en av relativt få kvinnelige partnere i det nordiske transaksjonsmarkedet.

Utvikling er noe Merete selv brenner for, og hun er spesielt opptatt av å løfte flere damer opp og frem. Derfor har hun bl.a. engasjert seg i casekonkurransen EY NextGen Women, samtidig som hun er bidragsyter i et mentorprogram for talentfulle kvinner.

Finansbransjen er fortsatt for mannsdominert på toppene, så jeg er opptatt av å få rekruttert flere kvinner, og ikke minst at vi skal beholde de vi har. For nyansatte er det også viktig med kvinnelige rollemodeller høyt opp i systemet, understreker hun.

Hybrid arbeidshverdag

Selv er hun gift og har to barn på 10 og 13 år. Småbarnslivet kombinert med en hektisk karriere vet hun alt om, og er derfor tydelig på at fleksibilitet i arbeidslivet er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan tilby.

Jeg er opptatt av å følge opp mine medarbeidere, og understreke fleksibiliteten de har i jobben. De kan jobbe fra hvor de vil, selv om vi bør være innom kontoret med jevne mellomrom for å beholde kulturen og det gode samarbeidet. Men om man i perioder vil jobbe fra hytten eller andre steder i Norge, så er det opp til hver enkelt.

Å følge en hybrid arbeidsmodell har hun nemlig selv god erfaring med.

Selv om jeg fysisk sitter i Bergen, er jobben min veldig internasjonal, og da oppleves det som en styrke å ha fleksible arbeidsdager. Det gjør det enklere å få hverdagen til å gå rundt, mener hun.

I tillegg er kunnskapsdeling noe hun trekker frem som en av EY`s største styrker. Kompetansen på tvers av landegrenser og fagområder, er helt unik. Og med kontinuerlig opplæring av nyutdannede talenter, er EY med å utvikle stadig flere fageksperter. Det er et viktig samfunnsbidrag.

23 år har altså ikke skremt Merete vekk, for kombinasjonen av alt EY tilbyr mener hun gjør at man alltid har noe videre å strekke seg etter og lære.

Som leder har jeg personalansvar, men jeg er også med på å utvikle andre. Vi får en felles forståelse, og jeg ser hvordan mine kollegaer vokser med oppgavene, og det er ekstremt givende, konkluderer hun.

