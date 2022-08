Norges største utleieplattform setter nye rekorder

Ny solid vekst i antallet nye kunder og leieforhold

I disse tider runder Hybel Premium 20.000 leieforhold som forvaltes på plattformen og bedriftskunde nr 1.000 (ett tusen!) er like rundt hjørnet, melder daglig leder i Hybel AS, Christian Rasmussen. Dette er igjen en vekst på over 75% mot fjoråret.

Hvem er kundene og hvordan effektiviserer man utleie av eiendom?

Hybel Premium ble etablert for å gjøre boligutleie enklere, tryggere og mer effektivt for alle utleiere og leietakere. Hverdagen til mange eiendomsaktører, mindre som større selskaper, er preget av manuelle prosesser. Man må finne leietakere ett sted, opprette kontrakt et annet sted, forberede depositum et tredje sted, fakturere et fjerde sted, holde oversikt et femte sted, jobbe med manuelle inn- og utflyttingsprotokoller osv.

-Dette er uoversiktlig og kostnadskrevende for utleier. I tillegg er kundereisen som leietaker opplever også hentet fra en annen tid, mener Rasmussen.

Christian Rasmussen i Hybel

- På Hybel Premium i dag har utleier full oversikt over utleieporteføljene, økonomien og leieforholdene. Man ser hvilke eiendommer som blir ledig når. Man ser til enhver tid hvem som bor hvor, og det er enkelt å kommunisere direkte med en leietaker, med alle leietakerne i bestemte bygg eller alle leietakerne i porteføljen. Det er enkelt å annonsere boliger som blir ledige og man får god informasjon om potensielle leietakere som henvender seg via leietakerprofilen, ulike verifiseringer og kredittsjekk.

Book en prat med oss



-Nivået på automatisering og brukergrensesnitt overrasker våre nye kunder. Når man signerer en leiekontrakt via Hybel Premium blir depositum og strømabonnement opprettet automatisk og fakturering settes i gang iht. leiekontraktens starttidspunkt. Utleier får varsler om indeksregulering, når leiekontrakter nærmer seg avsluttet samt får tilgang til digitale inn- og utflyttingsprotokoller. Alt dette administreres og følges opp like enkelt også via mobiltelefonen, om ønskelig.

- At Hybel Premium fungerer som et forsystem til regnskapssystemet er også en aha-opplevelse for mange. Bokføring av leieinntekter importeres ofte direkte til kundens regnskapssystem, mens komplett reskontro ligger tilgjengelig i Hybel. Dette sparer man mye tid og penger på, i tillegg, sier Christian Rasmussen.

Størstedelen av Hybel sine kunder målt i leieforhold er mellomstore utleieselskaper. De største kundene på Hybel Premium forvalter nå over 1000 leieforhold på plattformen gjerne på vegne av ulike selskaper de har i porteføljen.

Les mer og prøv gratis

Hva er helt unikt med Hybel Premium?

Stadig flere eiendomsaktører får øynene opp for Hybel. Raske google-søk viser imponerende kundetilfredshet. I tillegg rapporterer også Hybel om fortsatt solid organisk vekst via markedsplassen Hybel.no.

Selvsagt har Hybel Premium noen helt unike konkurransefortrinn når det kommer til å nå og tiltrekke seg nye kunder. Mange av selskapets forvaltningskunder finner en stor andel av kundene sine på Hybel.no. Når en solid, brukervennlig og effektiv forvaltningsplattform er integrert, blir det jo veldig enkelt for både utleier og leietaker, sier Rasmussen.

Et annet, relativt nytt unikt konkurransefortrinn Hybel tilbyr er annonseintegrasjon både mot sin egen markedsplass og finn.no. Selskapet lanserte denne muligheten rett før sommeren i år.

- Vi gikk noen runder internt på denne utfordringen, sier Rasmussen. Markedsplassen Hybel.no er fantastisk sterk og kanskje også større enn finn.no i enkelte byer. Samtidig ønsket vi fra forvaltningsplattformens ståsted å gjøre det enda enklere for utleiere og utleieselskaper å finne leietakere. Hybel.no kommer til kort i enkelte byer og tettsteder. I tillegg har flere av våre kunder boligtyper mot andre segmenter enn studenter og unge profesjonelle.

Nå løser Hybel enda en utfordring for utleiere ved at alle kan administrere sine boligannonser på Hybel og co-publisere disse også på finn.no. Det betyr samtidig at utleier vil få all dialog med interessenter inn på sin brukerprofil på Hybel som samtidig også fungerer som forvaltningsplattformen til utleieselskapet.

- At Hybel Premium gir forvaltningskundene tilgang til begge markedsplassene i Norge, er enda et solid konkurransefortrinn som blir vanskelig for andre å kopiere, fortsetter Rasmussen.

- Men til syvende og sist gjelder det å imponere kundene. Når kundene er fornøyde blir de ambassadører. Vi opplever at en høy andel av våre nye kunder kommer gjennom anbefalinger fra eksisterende kunder. Det er med å forklare den solide veksten. Når vi i tillegg ikke opplever churn på bedriftssegmentet, lover dette meget bra også for fremtiden, avslutter Christian Rasmussen.

Les mer om Hybel