Du tenker kanskje at grønne tiltak er dyrt. At det krever store investeringer og ny kompetanse. Men slik trenger det ikke være. Startup-selskapet Sunday Power revolusjonerer nå eiendomsbransjen med et nytt og effektivt konsept som gjør solceller enkelt og lønnsomt for byggeiere.

Daglig leder, Jonas Ibsen Brynildsrud

– Vår forretningsmodell gir alle fordelene ved solceller på bygget, uten at byggeier trenger å investere verken tid eller kapital. Vi tar hele regningen, og drifter og vedlikeholder anleggene gjennom hele levetiden. Strømmen selger vi tilbake til bygget til en garantert lavere pris enn fra nettet. På den måten vinner både leietaker og byggeier, og kan være med å bidra til det grønne skiftet uten å måtte foreta seg noe, forteller daglig leder i Sunday Power, Jonas Ibsen Brynildsrud.

Gjennom selskapets egenutviklede programvare PowerUp kan kundene også følge den faktiske strømproduksjonen, rapportere på solcelleanleggets bidrag til klimagassreduksjon, og få bedre og mer tilgjengelig innsikt i eget forbruk.

Grønne bygg etterspørres

Konseptet vekker oppsikt fordi det gagner alle parter. Byggeier får en grønnere profil og et mer verdifullt bygg. Leietakere blir garantert fornybar energi til en lavere pris, og får mulighet til bærekraftig merkevarebygging og rapportering om klimaeffekt. Og samfunnet får mer fornybar kraft – uten inngripener i naturen.

– Man vil dessuten produsere strøm som forbrukes lokalt i bygget, altså ikke ut på strømnettet, som vil ha store utfordringer med kapasiteten fremover. Og uansett hvilken strømavtale leietaker har, vil vi legge oss under. Jo høyere strømprisen blir, desto mer verdiskapning for eiendommen, forklarer produktsjef Alexander Rydfjord.

Produktsjef Alexander Rydfjord

– Det høres litt for godt ut til å være sant. Hva er haken?

– Det er, oppriktig talt, ingen hake. Vi må sikre vår investering, og det gjør vi gjennom langsiktighet. Men en avtale med oss inneholder også fleksibilitet til å kjøpe seg ut når man har behov for det, sier Brynildsrud.

Til nå har blant annet Bulk, Eiendomsspar, Medvind, Heldal Eiendom, Ticon og GG Gruppen valgt å gå for konseptet til Sunday Power. Etterspørselen er stor, og selskapet har gjort fire nyansettelser over sommeren for å møte veksten.

Enkelt og lønnsomt

Byggeiers alternativ er å installere et anlegg for egen regning, men det krever tid, kompetanse og kapital.

NYTT SOLTAK: Fra dette nye anlegget på GG Gruppens eiendom utenfor Halden har Sunday Power installert 641 paneler, som forventes å produsere 250.000 kWt i året.

– Det er også en utfordring at investeringskostnaden faller på byggeier, mens det er leietaker som nyter godt av lavere strømregning. Da er byggeier og leietaker avhengige av å bli enige om hvordan kostnadene skal fordeles, og der stopper mange prosesser. Dette problemet løser vi, forklarer Brynildsrud.

Solcelleanlegg er et grønt tiltak som vil hjelpe både byggeier og leietaker med å møte de nye kravene som kommer. Og grønne bygg vil bli stadig mer attraktive fremover. Newsec, som er størst på verdivurderinger av næringseiendom i det nordiske markedet, slo i juni fast at etterspørselen etter grønne bygg er raskt stigende, og eiendomsselskapene som satser grønt vil oppnå økte verdier.

Sunday Power-konseptet kan bidra sterkt til å gjøre en brun bransje grønnere.

– Hvorfor har ikke alle store, flate tak solceller, når det er stort behov for fornybar energi? Det tror vi er fordi det er komplisert, og fordi det er kostbart. Derfor har vi utviklet en løsning som gjør det enkelt og lønnsomt, sier Rydfjord.

Sunday Power AS

Nytt solcellekonsept til næringsbygg. Både byggeier og leietaker får alle fordelene med solceller, uten å investere tid eller kapital.

