Det vi trenger nå er høy prisvekst

Heteste tema i markedet for øyeblikket er inflasjonsfrykt. Råvarepriser stiger enormt, fraktrater går til himmels og det er mangel på elektroniske komponenter. Dette er økte kostnader for mange produsenter. De vil velte kostnadene over i sine priser og vi kommer til å se høy vekst i prisene på mange produkter. Men hvorfor vi skal frykte det er uklart. Høy prisstigning på mange produkter er nettopp det vi trenger for å løse de utfordringene økonomiene nå står overfor. Da pandemien traff oss ble deler av økonomien lagt død. For å sørge for at etterspørsel og tilbud var der når vi vekket den live igjen kompenserte vi forbrukere og bedrifter for tapt inntekt. Med normal (og i USA bedre) inntekt tok etterspørselen etter det vi forbrukere kunne bruke penger på raskt av. Det var i stor grad varer. Med utsikter til gode tider har nå også bedriftenes vareetterspørsel (maskiner osv.) tatt av. Tilbudssiden henger etter den kraftige oppgangen i vareetterspørselen dels fordi den fortsatt er hemmet av pandemirelatert problemer. Dermed ser vi nå mangler og flaskehalser. Priser er verktøyet markedsøkonomien bruker for å løse slike problemer. Prisen på varene det er stor mangel på går opp og de som har høyest betalingsvilje får varene. Brukere søker etter alternativer og ikke minst høyere priser lokker fram større tilbud. Dette er essensen i markedsøkonomien og grunnen til at den er kjernen i de aller fleste økonomier.

Frykten går kanskje på at det skal bli varig høy prisstigning (inflasjon), men argumentene for at prisveksten vil avta er langt bedre. Tilbudet vil øke og etterspørselen dempes når prisene har økt. Og veksten i vareetterspørselen vil erstattes av tjenesteetterspørsel. Hvem vil ha enda en ny sofa når vi nå endelig kan bruke penger på det som virkelig gjør livet verdt å leve, restaurantbesøk og reiser. Antagelig blir det flaskehalser og prisøkninger her også når vi skal ta igjen det oppdemmede behovet. Men igjen, prisene vil bidra til å fikse problemet. Etter hvert vil nok også denne konsumboomen dempes, når Netflix og sofaen igjen framstår som brukbart alternativ. Ettervirkningene av nedstengningen på tilbudssiden vil nok være med oss enda en stund, men de vil også forsvinne og bidra til at prispresset avtar.

Det er imidlertid en risiko for at vi nå har sluppet løs så sterke krefter på etterspørselssiden at vedvarende kraftig vekst i etterspørselen gjør at tilbudssiden vedvarende blir hengende etter. Men at vi nå vil se høy prisstigning, mye som følge av at vi har utsatt økonomien for et eksperiment vi aldri har sett maken til, vil ikke gi oss mye informasjon om det. Dessuten er det lett å surre når en snakker om disse «kreftene». Ekstrem ekspansiv finanspolitikk, ekstrem vekst i pengemengden og oppdemmet sparoverskudd blant husholdningene nevnes ofte som separate argumenterer for at vi har sluppet løs inflasjonsdrivende krefter. Men de reflekterer i noen grad samme forhold, men det får bli tema i en senere blogg.