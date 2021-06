In Thon we trust?

Olav Thon har levert meget gode tall tross den utfordrende pandemien. Ved utgangen av først kvartal var kjøpesenteromsetningen det høyeste den noen gang har vært (på 12 mnd rullerende basis). Veksten var veldig høy i mars, og uten at jeg tror jeg er noe spåmann, tror jeg det er naturlig det fortsetter nå som fedrelandet åpner opp igjen.

Å leie ut et kontor med 15 års leieavtale til staten er ikke så vanskelig, det klarer de fleste, derfor blir typisk ikke avkastningen så høy heller. Kjøpesentre derimot, krever mye kompetanse for å drive godt. Det skal være riktig sammenseting og tilbud av butikker og service. Selve senteret og fellesarealene må være innbydende, det er store krav til lønnsomt vedlikehold. Kampanjer og markedsføring for selve sentret må evne å tiltrekke seg kunder.

Siden det typisk er mange av de samme leietakerene på alle sentrene, så vil størrelse og markedsposisjon være viktig mtp best mulig leiekontrakter. Tenk om det ble uenighet mellom Olav Thon og en leietaker (f.eks H&M eller XXL) og.

Hvem hadde hatt mest å tape på at en av de butikkene ikke var på noen av Thon’s sentre? Jeg vet ikke, det er ikke noe opplagt svar tror jeg. Men om Thon eide et eneste tilfeldig kjøpesenter, da hadde det opplagt vært de som tapte på å miste H&M eller XXL som er attraktive butikker som tiltrekker kunder også til resten av kjøpesenteret. Thon trenger ikke la seg presse eller diktere. (Kanskje med unntak av Vinmonopolet.) Jeg lærte da jeg jobbet i Pareto at for å tjene mye penger, må du gjøre noe som er vanskelig og ikke hvem som helst klarer. Jeg tror kjøpesenter er et sånt segment.

Og når vi ser på regnskapene til Olav Thon, så ser vi at de tjener mye penger.

Fri kontantstrøm til egenkapitalen (altså etter renter, skatt, investeringer, utbytte til minoriteter osv) har vært drøyt 12 kroner per aksje både i 2019 og 2020. Og første kvartal i år var veldig sterkt, så løpende kontantstrøm øker videre.

EPS i Olav Thon (justert for verdiendringer) har vært NOK 17.75 siste fire kvartaler (grunnen til at EPS er høyere enn kontantstømmen er hovedsakelig at eiendommene ikke avskrives i resultatregnskapet). Og sammenligner vi dette med aksjekursen til eiendomsselskapene i Norden, kommer Olav Thon ut som det billigste med en P/E på 10.0x, mens snittet i sektoren er 28.1x. Sagt på en annen måte, hadde Olav Thon vært priset i linje med sektoren, skulle kursen vært 499 kroner, litt oppside fra dagens 178.

Med fri kontantstøm på NOK 1.2-1.3 mrd etter alt av skatt, renter, investeringer osv, meget solid balanse med NOK 7 mrd i tilgjengelig likviditet og en aksjekurs som handler på 64% rabatt mot sektoren, da er konklusjonen enkel. KJØP TILBAKE EGNE AKSJER. Eller er ikke Olav Thon opptatt av at hans medaksjonærer skal få konkurransedyktig avkastning? En kan jo begynne å lure