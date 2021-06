Økt inflasjon og økt realrente vil gi hodepine

Men det er ikke forsvarlig å ha 0% rente når økonomiene vokser 4-7%. En løsning som ikke vil påvirke vanlige folk for mye med en gang er å slutte å kjøpe obligasjoner, men samtidig holde kortrentene lave de neste årene. Da vil rentekurven de neste ti årene bli mye brattere. Vi kan få de første signalene om dette til høsten.

Folk og bedrifter vil se dette og begynne å tilpasse seg en fremtid noen år frem med betydelig høyere rente. Ta Oslo som et eksempel. Bare frykten for renteheving i andre halvår i år har bidratt til at boligprisene i Oslo er ned 3 måneder på rad. Resultatet av en slik strategi kan bli en normalisering av realrenter godt over 0 igjen, uten at verdensøkonomien går i inn i resesjon.

Det blir uansett vondt for aksjer, særlig noen spesielle sektorer

Hva betyr det for aksjer? Det kan bli litt vondt. S&P 500 falt 20% i fjerde kvartal 2018 da avslutning av sentralbankens kjøp av obligasjoner for en kortere periode sendte amerikanske 10 års statsrente til 3%. Særlig aksjer som handles på høye multipler blir utsatt. De er det mange av i USA.

Spesielt ille er det for aksjer med allerede forventet lav realavkastning, som i tillegg gearer opp prosjektene sine med mye gjeld for at egenkapitalavkastningen skal se hyggelig ut. Da tenker jeg på sektorer som næringseiendom, sol og vind. Disse sektorene ville jeg vært svært forsiktig med å eie i tiden fremover.

Kontinentaleuropeisk bank kan komme godt ut av det

En sektor som faktisk vil øke inntjeningen sin når renten stiger er banksektoren i Kontinentaleuropa. Siden utlånsmarginen der nede normalt er linket til en styringsrente så har inntjeningen blitt skvist mye mer enn blant nordiske banker da renten gikk til minus. Det har medført at bankene har måtte låne ut til ca 0% rente, mens de ikke har hatt noen særlig mulighet til å ta minusrente på bankinnskudd.

Resultatet har vært elendig inntjening. Hvis renten stiger fra dagens -0.5% til +0.5% i Europa så øker inntjeningen til for eksempel ING og ABN Ambro med ca 40-60% over en treårs periode. Når de handles på pris/bok 0.6-0.8 og P/E godt under 10x på forventing om at renten ikke stiger så gir det bra odds for gevinst. FIRST Global Focus har over 25% av porteføljen i denne typen aksjer.

Lag ditt eget hedgefond

En mulighet til å hedge seg mot et mulig stort aksjefall de neste årene trigget av renteoppgang er å shorte aksjeindeksfutures spesielt mot det dyre amerikanske markedet og kjøpe verdiaksjer eller aksjefond med verdifokus som naturlig kommer relativt best ut av perioder med renteoppgang.