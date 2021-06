Vekst trumfer verdi på sikt

Diskusjonen rundt om det er såkalte vekst- eller verdiaksjer som vil gjøre det best fremover er for tiden intens. Men jeg tror det er greit å nøste opp i noen potensielle misforståelser.

S&P definerer verdiaksjer som de som har lavest P/E, P/S og P/B. De fleste, undertegnede inkludert, liker å kjøpe ting billig. Men å kjøpe aksjer ut i fra denne definisjonen har i beste fall vesentlig mangler. Alt annet like synes jeg lav P/E er fornuftig, lav pris for inntjening kan jo ikke være så dumt. Men å ved å kjøpe basert på lav P/S vil du typisk ende opp med selskaper som har lav margin. Det er ikke nødvendigvis dårlige selskaper, men jeg vil påstå at selskaper med høy margin oftest er bedre enn det motsatte. Ved å kjøpe selskaper basert på lav P/B ender du opp med mye selskaper som har lav avkastning på kapitalen, har lite immaterielle verdier (som gjerne er det som gir varige konkurransefortrinn) og er kapitaltunge (det er ikke bra om inflasjonen skulle bli høy). I sum vil jeg si at du vil ende opp med en overvekt dårlige selskaper som skaper lite langsiktige verdier om du kjøper såkalte verdiaksjer. En Huyndai er billig, men det er det en grunn til (har hatt det selv)

S&P definerer vekstaksjer som de som har høyest vekst i salg og inntjening samt de som har best momentum (hvor mye kursen har steget siste 12 månedene. Momentum synes jeg er helt irrelevant, men at et selskap evner å vokse salget sitt er viktig. Litt forenklet kan vi si at Salg x margin x multippel = aksjekurs. Margin og multippel kan variere litt, men salg kan vokse uendelig mye. Fellestrekk for de 10 selskapene med høyest avkastning i S&P 500 siste 15 år (Netflix, Apple, Monster Beverage, Amazon osv.), er høy salgsvekst. Med 20% vekst i 15 år vil 100 i salg bli til 1.540. Da kan du tåle både lavere margin og multippel men samtidig få voldsom avkastning. Men det er fremtidig vekst som teller. Ved å spå har du to utfall; flaks eller feil. Så jeg tenker at "this time is not different", selskaper som har vært flinke i lang tid, fortsetter stort sett med det. Samtidig er det greit med en liten kikk på prislappen, Intel og Cisco har tross god utvikling i finasielle nøkkeltall ikke gitt positiv avkastning siden sine respektive topper i 2000. De var rett og slett for dyre

Så derfor mener jeg avkastningen i selskaper som vokser over tid er mye større enn ved å forsøke å time reprisingen av et verdiselskap som på sikt har mager verdiskaping

På lang sikt utgjør endring i verdsettelse under 10% av den totale avkastningen i aksjemarkedet