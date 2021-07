Kjære Fjordkraft

Vedrørende det siste poenget så er det så mange selskaper som på kort sikt er værsensitive, at meglerhus burde sikkert rekrutert metreologer til å følge selskaper som XXL, Gjensidige, Fjordkraft osv. Uansett er vel beste gjetning at flaks og uflaks går opp-i-opp over tid.

Har kritikken fra Forbrukerrådet, bidratt til å svekke Fjordkraft sitt omdømme? Aner ikke. Mitt inntrykk er at slike "skandaler" er forbigående. Enten det er hestekjøttskandalen til Findus eller utslippsjukset til Volkswagen, så glemmer/tilgir folk. Et annet børsnotert selskap som har vært gjennom omdømmeskandale, er Atea der syv ansatte i Danmark i 2018 ble dømt for korrupsjon, blant annet den tidligere konsernsjefen. Og etterfølgende og nåværende konsernsjef i Atea, er Steinar Sønsterby. Han ble tidligere i år ble styreformann i Fjordkraft (var styremedlem tidligere). Så får vi se om han kan bidra i denne saken.

Et annet fellestrekk mellom Atea og Fjordkraft som kanskje Sønsterby gjennom sin kompetanse kan bidra med, er å utnytte stordriftsfordelene markedsposisjonen gir. Innkjøp, administrasjon, distribusjon, utvalg og produktutvikling bør bidra til å skape merverdier. F.eks som nye Fjordkraft Markedsplass. Og Fjordkraft burde vel ha gode forutsetninger for å lage minst like gode teknologiske produkter som konkurrentene. Over tid må konkurrenter også vise lønnsomhet.

I Q1 var driftsresultatet fra privatkunder i Norge NOK 110m som utgjorde 51% av totalen, så de pusler jo med litt andre ting som bedriftskunder, øvrig Norden, mobil osv.

Men nå gråter jeg bare for min syke mor og skriver om masse ting jeg ikke har peiling på (igjen). Så over til selve poenget. Fjordkraft selv har mye bedre forutsetninger for å svare på disse utfordringene enn meg. Men handling sier mye mer enn ord. Selv om det viktigste ledelsen gjør er å drifte strømselskapet godt, så er rasjonell kapitalallokering også veldig viktig. De har en svært solid balanse, så gjeldsnedbetaling bør trolig ikke være en prioritet, tvert i mot har de kapasitet til høyere belåning om nødvendig. I tillegg har Fjordkraft basert på både siste fire kvartaler og guiding for 2021 er inntjening per aksje rett i underkant av fire kroner. Tidligere i år betalte de ut 3.50 i utbytte. Med en aksjekurs på 51 kroner (6.9% direkteavkastning) er det for meg ganske åpenbart at aksjen er upoulær og at markedet har liten tiltro til utviklingen i selskapets prestasjoner fremover.

Så hvorfor kjøper de ikke da tilbake egne aksjer?

De er i ferd med å gjennomføre et eller flere oppkjøp som er enda mer innvannende enn å kjøpe tilbake egne aksjer, og dette krever all tilgjengelig likviditet De er irrasjonelle De ser at utviklingen fremover blir minst like ille som markedet tror, dermed er bedre å vente med tilbakekjøp til aksjekursen er lavere, alternativt bruke likviditet til å dekke fremtidige underskudd

Gitt dagens aksjekurs, og dersom alternativ 1 ikke er riktig, da er jeg bekymret. Håper på positivt svar..