Det ble mer støy i rentemarkedet etter Feds siste rentemøte enn jeg hadde sett for meg. Alle lurte på om Fed fortsatt ville anslå uendrede renter ut 2023 eller om de ville legge inn en økning i 2023. Fed dro til med to økninger i 2023. Fed sa vel egentlig ikke noe nytt om obligasjonskjøpene, men forsterket inntrykket av at vi forsiktig og gradvis nærmer oss en start på nedtrapping av kjøpene.

Aksjemarkedet har med god grunn tatt den litt mer offensive tonen fra Fed ganske avslappet. Vi er inne i en kraftig økonomisk oppgang. Om Fed trapper ned kjøpene av obligasjoner noen måneder før og/eller setter opp rentene litt før betyr lite for veksten og bedriftenes inntjening. Det endrer ikke på hovedbildet. Det ser lyst ut for inntjeningen i bedriftene og aksjeplasseringer vil framstå som langt mer attraktivt enn renteplasseringer. Det gjelder selv om lange renter nok kommer til å stige noe i takt med at Fed trekker tilbake stimulansene. En så kraftig oppgang i lange renter at det rammer aksjer virker ikke veldig sannsynlig. Lange renter har faktisk kommet noen ned etter Fed møtet. Kanskje fordi markedet tenker at noe raskere renteøkninger den nærmeste tiden reduserer risikoen for at Fed kommer på etterskudd med høy inflasjon og høye renter lenger fram.

Inflasjonstegnene vi nå ser i form av høye råvarepriser og ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i mange markeder burde heller ikke bekymre aksjemarkedet. Ta bilproduksjonen i USA. Det siste halvannet året er det produsert langt færre biler i USA enn normalt. Først og fremst som følge av full stopp i bilproduksjonen under den verste delen av pandemien i fjor, men også fordi det nå er mangel på elektroniske deler. Etterspørselen etter bil derimot er høy. Det betyr prisoppgang på bil. Høyere priser og, når tilgangen til elektroniske komponenter normaliseres, høyere produksjon vil gi høyere inntjening for bilprodusentene.

Vi er inne i en periode med svært sterk vekst i etterspørselen. Oppgangen har vært skjev på grunn av restriksjonene/frykten under pandemien. Den kommer også til å bli skjev når vi igjen skal tilpasse oss en «fri» verden. Å finne vinnere og tapere kommer til å bli vanskelig. Skjemaene fra vanlige konjunkturer fungere ikke helt. Men for bedriftene under ett er vi i et gunstig miljø. Forbrukernes finansiell posisjon er usedvanlig bra, godt hjulpet av «tvangsparingen» under pandemien. Forbrukerne er og blir viktigste driverne i oppgangen i etterspørselen. Stigende forbruksvekst vil slå ut i en eller annen kombinasjon av stigende priser på bedriftenes produkter og økt produksjon. Økte priser og/eller økt produksjon betyr bedre inntjening.