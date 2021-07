Confirmation bias jeg??

Bouvet (11.1% av FIRST Veritas): IT-konsulenter har mange utfordringer. Det skalerer lite. Du må ansette flere folk for å kunne fakturere flere timer. Dermed blir det umulig å få høye marginer. Dersom du setter opp prisen for mye til kunden, relativt til de ansattes lønn, så vil de ansatte bryte ut og heller starte for seg selv, uten å måtte "gi fra seg" mye lønnsomhet til firmaet. Etter corona kom har selskapet fått lavere kostnader pga mindre reising osv. Dette kommer tilbake nå. Når lønnsinflasjonen i tillegg er høyere enn hva selskapet klarer å vise av prishøyninger, da lover dette dårlig for lønnsomheten fremover. Når det i tillegg har vært vanskeligere å ansette (som er den viktigste vekstdriveren) pga corona og aksjen i tillegg er priset høyere enn den har vært historisk. ja det ser det mørkt ut fremover

ABG Sundal Collier (6.4% av FIRST Veritas): Finans-konsulenter har på samme måte som IT-konsulenter utfordringen med at de ansatte bare kan starte for seg selv dersom de mener firmaet tar en for stor del av kaka. Det er vel liten tvil om at markedet for transaksjoner, spesielt børsnoteringer på suspekte Euronext Growth neppe kan være veldig lang unna tidenes peak. Å tro noe annet enn at ABG skal ha fallende resultater de neste årene er vel mer naivt enn å tro på julenissen. Sterke konkurrenter med støtte fra sine eierbanker som kan tilby et mer komplett produkt vil også gjøre det vanskelig for ABG å holde sin markedsandel.

AF Gruppen (4.0% av FIRST Veritas): Behovet for veier vil falle. Stadig færre tar lappen, samtidig vil selvkjørende biler utnytte veinettet bedre. AF Gruppen har tjent på å ta store kontrakter som andre ikke har villet ta, men nå jobber krefter for å minste størrelsen på anbud, slik at denne fordelen kan bli mindre. Corona har økt fokuset på oppussing som har gangnet AF Gruppen. Dette vil trolig avta. Samtidig har vi blitt mer vant til hjemmekontor som sikkert vil redusere etterspørselen etter nye kontorbygg fremover. Det at store europeiske konkurrenter med lavere priser kjemper på det norske og nordiske markedet for bygg og anlegg kan også bidra til å gjøre fremtiden som aksjonær i AF Gruppen tøffere.

Fjordkraft (3.5% av FIRST Veritas): Ja, hvor skal jeg begynne? Selskapet har fått sterk kritikk fra Forbrukerrådet for å ha økt prisene til kundene sine uten å si i fra slik de har plikt til. Det er jo lureri. Konkurrenter som Tibber tilbyr laver priser og har moderne teknologi og utnytter samtidig omdømme-utfordringene Fjordkraft har. Hvorfor i all verden trenger vi selskaper som videreselger strøm i det hele tatt? Er en unødvendig mellommann som i beste fall burde ha anorektiske marginer. Jeg har tidligere kritisert de for dårlig kapitalallokering siden de ikke kjøper tilbake egne aksjer, men kanskje jeg tar feil, at de bør beholde cashen for å utsette konkurs så lenge som mulig. Fjordkraft-aksjonærer er en døende rase.

Olav Thon (6.0% av FIRST Nordic Real Estate): Som minoritetsaksjonær hos Olav Thon har du ikke mye du skulle ha sagt. Hva jeg mener er fullstendig uvesentlig og det er skjellig grunn til å frykte at selskapet ikke er spesielt aksjonærvennlige. Er egentlig målet til selskapet å maksimere aksjonærenes verdier? Samtidig, hvem liker egentlig å gå på kjøpesentre? Mye enklere å bestille på nettet, trolig et døende eiendomssegment.