Hvor ofte bør du sjekke aksjekursene?

AF Gruppen sin aksjekurs har steget 26% årlig siden 2004, og er dermed beste aksje på Oslo Børs denne perioden (tror jeg), men hvor mange % av dagene har den steget? Svaret er 38%. Den falt 34% av dagene og var uforandret 28%. De dagene kursen bevegt seg, var altså 53% opp og 47% ned.

Hadde du sjekket kursen til AF Gruppen en gang i året hadde kun 2008 og 2017 vist negativ avkastning mens de øvrige 14 årene hadde det vært positiv avkastning. Jo oftere du sjekker kursen, jo oftere ser du negativ avkastning. Og vi vet fra psykologi at du blir mer sur av å tape, enn du blir glad av å vinne (loss aversion bias).

Sjekk kursen sjelden - bli mer glad. Time in the market is more important than timing the market. Så da er vel saken klar?

Neida, jeg må jo alltid være kranglete og gjør ikke noe unntak denne gang. Jeg tror nemlig at det går an å bedre oddsene sine ved å være mer bevisst på hva du betaler for det du kjøper. Og prisen du betaler, det er aksjekursen. Derfor bør du sjekke den for å ha et forhold til hva som er verdien (intrinsic value) relativt til prisen (share price). Om jeg sier jeg liker å ha en "margin of safety" når jeg investerer, høres jeg mye smartere ut enn om jeg sier at jeg liker å "time aksjehandlene mine". Se illustrasjon under

Tilbake til AF Gruppen. Av deres 26% årlig avkastning fra 2004-2020 kommer 14.4% fra vekst i inntjening. 6.4% fra utbytte og 5.0% fra reprising. Altså kommer majoriteten fra de to første, som ofte blir omtalt som "fundamentale avkastningskilder" mens en mye mindre andel kommer fra den siste, som blir referert til som "spekulativ avkastning"

AFG Foto: Thomas Nielsen

Men som vi ser av grafen over, så ser vi at selv om reprising betyr lite over tid, så betyr det mye på kort sikt. Og det mener jeg er viktig å ha et bevisst forhold til. Enkelt sagt så er jo det markedets humør.

Derfor sjekker jeg kurser ofte, hver eneste dag. Aksjer beveger seg ofte mye mer en de underliggende verdiene i selskapene gjør. Det ønsker jeg å utnytte. Blir jeg i dårlig humør? Det får vel de rundt meg svare på, men med modellen i Veritas så er tilnærmingen til rebalanseringer helt mekanisk, så humøret bør være upåvirket (like gretten alltid?).

Men nå er jo jeg litt nerdete og snål, så jeg vil vel ikke nødvendigvis si at dette er et godt råd til alle, bare et ønske om litt bevisstgjøring rundt temaet. Om du enten lar aksjekurser påvirke humøret, eller du kanskje ikke er så interessert i aksjekurser, men synese aksjer er en fornuftig form for langsiktig sparing. Ja da er det vel bare å slette alle apper med fond- og aksjekurser og kjøpe seg fjernsyn uten tekst-TV med tilgang til sånne unødige forstyrrelser.