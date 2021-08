Er skalerbarhet undervurdert?

Skalerbarhet betyr at når salgsinntektene øker, stiger kostnadene mindre. Kan for eksempel være programvareselskaper, der marginalkostnaden av å selge et nytt produkt er liten. Dermed går marginen opp og resultatet vokser enda raskere enn salget. Selskaper som viser god salgsvekst og utvider marginen, blir typisk over tid vellykkede investeringer.

Selv om det er noen skalebare selskaper i FIRST Veritas, som for eksempel Evolution og Fortnox, så må jeg si jeg liker selskaper som ikke har så veldig skalerbar forretningsmodell best. Hvorfor?

Jo fordi jeg mener skalerbarhet er risiko i forkledning. Mange lar seg blende av effektene når det går rett vei, og husker casene som har gått bra, men glemmer at denne operasjonelle "gearingen" virker motsatt vei når ting ikke går så bra. Da blir alt snudd på hodet og resultatet faller raskere enn salgsinntektene. Til tross for denne dynamikken med potensielt økte svingninger i resultatet, så er prisingen på denne type selskaper høy. Ofte fordi markedet forventer økte salgsinntekter fremover, som skal gi en enda større økning i resultatene. Så er det jo ganske spennende da, kan jo bli kjempebra. Eller kjempedårlig. Og husk at marginen kan ikke øke uendelig mye, ingen vil nå 100%

Selskaper med forretningsmodeller som ikke er skalerbare, har ofte mye mer stabile og forutsigbare marginer. Kanskje den varierer mellom 8% og 12% margin, mens et skalerbart selskap variere mellom minus 10% og pluss 30%.

Putter du pengene i banken til 1% rente får du meget stabil og forutsigbar avkastning. Men så er det jo P/E 100x da, så høy avkastning kan vi vel ikke kalle det.

Jeg liker forutsigbarehet i inntjeningen til selskapene jeg investerer i. Og aller helst i kombinasjon med vekst. Derfor er dette to viktige parametre i Veritas (lav marginvarians og høy vekst er bra). De to største investeringene i fondet har ganske lav skalerbarhet, Bahnhof og Bouvet

Bahnhof Foto: TN

Hva blir marginen til Bahnhof fremover? Tja, jeg tror om du gjetter mellom 9% og 15% så bommer du ikke så mye. Vestas derimot er litt mer vrien å spå.

Vestas Foto: TN

Nå er det mulig Vestas er mer et eksemel på mye varians heller enn skalerbarhet, men jeg blir uansett forundret når både P/E og EV/EBIT er dobbelt så høy i Vestas som Bahnhof. Ingen tvil om at markedet har større forventninger til vindmøllene fra landet det er deilig å være norsk i