Slik får du elendig avkastning

Feil 2: Vær kortsiktig og ha høye transaksjonskostnader

En vanlig misoppfatning er at aksjemarkedet handler om raske penger og kjøp og salg. De som tjener mest på kortsiktighet og høye transaksjonskostnader er meglerne. Som investor har du mer igjen for å ta del i den langsiktige verdiskapingen i selskapene og økonomien.

Feil 3: Invester i selskaper med høy gjeld som kontinuerlig trenger finansiering

Jeg opplever at mange har en fascinasjon for selskaper med store gjeldsforpliktelser. Slike selskaper er avhengig av kontinuerlig finansiering og har fått et eget navn, nemlig zombieselskaper. Disse er avhengig av markedets villighet til å tilby finansiering. Hvis tilgangen på finansiering forverrer seg og rentekostnaden stiger blir det kroken på døra for mange av disse selskapene.

Feil 4: Invester i selskaper med dårlig bedriftskultur

Som investor bør du også unngå selskaper med dårlig bedriftskultur. Se for eksempel for deg at du har en venn som driver for seg selv, og du har mulighet til å investere i virksomheten hans.

En sikker vei for å minimere din avkastning er å la kameraten utvise ekstravaganse ved å sløse bort kapitalen ved å investere i tapsprosjekter, ta ut ubegrenset lønn, kjøre fine firmabiler og tiltak som fremhever hans personlige ambisjoner og status fremfor å skape verdier.

Kameraten din stikker av med pengene og de gode historiene. Du sitter igjen med dårlig avkastning og en lærepenge.

Feil 5: Invester i bransjer med høy konkurranse og selskaper som destruerer verdier

McKinsey gjorde en studie hvor de kom frem til at 50% av verdiskapingen til et selskap kan forklares ut fra bransjen selskapet opererer i1. De skriver at bransjen fungerer som en heis. Du har dermed valget, om du vil ta heisen ned i kjelleren, hvor det er fuktig, kaldt og mørkt, ved å investere i en dårlig bransje med høy konkurranse som ødelegger verdier over tid. Eller du kan ta heisen til takterrassen, hvor det er sol, fint vær og du kan nyte utsikten, ved å investere i selskaper som opererer i bransjer som inviterer til markedsmakt, en sterk konkurranseposisjon og som skaper verdier for aksjonærene over tid.

Kunsten å si nei

Aktiv forvaltning handler ikke om å kjøpe og selge aksjer. Aktiv forvaltning handler i første omgang om kunsten å si nei til risikomomenter og selskaper vi ikke liker, og videre investere i noen få, utvalgte selskaper som vi mener oppfyller visse vilkår. For eksempel investerer globalfondet vårt, ODIN Global, i 25-35 selskaper. Det finnes over 53 000 selskaper globalt. Det betyr at vi sier nei til 99,9 prosent av selskapene.

Med andre ord, investeringer er en negativ kunst.