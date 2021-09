Slik blir du en del av neste SpaceX

Kjære leser: tilgi meg den litt tøysete overskriften om SpaceX. Det å bli med som investor tidlig i det som blir neste unicorn, altså et tidligfaseselskap som uten børsnotering oppnår en verdsettelse over 1 milliard dollar, er først og fremst ekstremt vanskelig. Det handler nesten like mye om tilfeldigheter som dyktighet.

Mulighetene for å delta som eier i vekstselskaper ser riktignok ut til å ha økt de siste årene, for eksempel gjennom enklere krav til selskaper som børsnoteres (som Euronext Growth) eller folkefinansiering. Det skaper et behov for en fornuftig tilnærming for små og store investorer når det gjelder denne typen investeringer.

Det å se på umodne selskaper er en helt annen idrett enn å vurdere større, etablerte konsern.

I min tidligere jobb brukte jeg en del tid på nettopp denne typen investeringer. Etter hvert satte jeg opp 3 «enkle» faktorer som jeg benyttet meg av for å vurdere det enkelte selskapet. Jeg opplevde selv at disse fungerte godt. Kanskje mine tre erfaringsbaserte tips kan fungere for deg, også?:

1. Knallbra management / nøkkelpersoner

Dette er det viktigste av alt. Opplever du at du kan stole på ledelsen? Ville de oppføre seg som gode voktere av den tilliten som er gitt dem, uavhengig av hvilke finansielle incentiver de opererer under? Gjennomføringskraft er ekstremt viktig - og trumfer som regel gode ideer, siden det er et hav av sistnevnte som aldri blir noe av. Er kommunikasjonen åpen og ærlig? Dessverre er det slik at «bullshit bingo-brettet» fylles opp altfor raskt og altfor ofte.

Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi ledelsen er avgjørende for kultur, gjennomføring og endringsevne.