Verdens enkleste grep for å slå aksjemarkedet

Forskjellen kan kanskje høres ubetydelig ut, men som Lie skriver: «Eksempelvis ville 10,0 prosent fremfor 7,8 prosent avkastning per år medført at samlet verdi ble 22 prosent høyere etter ti år og 50 prosent høyere etter tjue år.»

Hvordan er dette mulig, da?

Det er nok flere menneskelige atferdsfaktorer som spiller inn her, men uansett hva som teller mest, så er jo resultatet nedslående.

Jeg mener løsningen langt på vei ligger i ett meget enkelt og effektivt grep: å satse på aksjer i bærekraftige kvalitetsselskaper. Nå skal jeg forklare hvorfor.

Velg kvalitet og sitt stille i båten!

Det å ha valgt aksjer i bærekraftige kvalitetsselskaper har to viktige elementer ved seg.

For det første: over lang tid er det verdiskapningen i selskapene som avgjøre hvilken avkastning man ender opp med som investor - ikke om du kjøpte aksjer på en «lav» eller «høy» pris. Og her er kvalitetsselskaper uovertrufne.

For det andre – og mest relevante i denne sammenheng – når det stormer i aksjemarkedet, usikkerheten er høy og vi alle (og da mener jeg alle) kjenner at psyken svekkes, så kan vissheten om at dine utvalgte selskaper så godt som uansett vil klare seg gjennom en krise, være akkurat det som skal til for du sitter stille i båten.

Dette er utrolig verdifullt, både for oss som forvaltere, men også for alle store og små sparere som har valgt aksjefond med denne typen eksponering. «Time in the market» trumfer «timing the market» og det gjelder å hindre seg selv i å forsøke det sistnevnte, uansett om det skyldes grådighet eller frykt.

Til slutt – hva er så et kvalitetsselskap? Litt enkelt sier vi i ODIN Forvaltning at dette er selskaper som har demonstrert god, lønnsom drift og en sterk konkurranseposisjon. We love ‘em!