Dette kan aksjeinvestorer lære av fotballsupportere

Store verdier, lav inntjening

Jeg synes derfor det er på sin plass å advare mot en del selskaper som representerer store børsverdier, men som mangler både inntjening og en realistisk plan for å oppnå lønnsomhet. Et kjapt overslag viser at selskaper på Oslo Børs og selskaper på Euronext Growth uten inntjening er priset til bortimot 300 milliarder kroner. Det er en høy pris for drømmer. Vi må helt tilbake til dot.com perioden på slutten av 90-tallet for å finne at selskaper uten inntjening har utgjort en så stor del av det totale markedet.

Den grønne økonomien er nåtidens dot.com

Jeg ser flere likhetstrekk mellom det som skjer i dag og det som skjedde under dot.com for 20 år siden. Internett representerte et stort skifte for de fleste selskaper. Helt nye forretningsmodeller oppstod. Mange gamle forsvant. Det ble starten på en omstokking blant de største selskapene i verden.

I dag representerer den grønne økonomien et lignende skifte. Bare se på fremveksten av grønne selskaper på Oslo Børs gjennom 2020.

Markedsverdi og markedsandel grønne selskaper. Foto: Alexander Miller

Mange av disse selskapene har ingen historikk, omsetning eller kunder. Slike selskaper er det nesten umulig å verdsette. Det blir helt umulig å "gjette" hvilke selskaper som vil lykkes og hvilke som vil forsvinne. Akkurat som under dot.com vil enkelte selskaper være vanvittig overpriset i dag, mens andre vil vise seg å være altfor billige. Mange av de største selskapene på kloden i dag var knapt nok etablert i år 2000. Skiftet til den grønne økonomien vil, på samme måte som internett, føre til store endringer blant de største selskapene i verden.

De uslepne diamantene

Det er langt fra sikkert at det er selskapene med høyest markedsverdi i dag som blir vinnerne fremover. Selskaper som ikke tilpasser seg et skifte til en mer bærekraftig økonomi vil utkonkurreres på samme måte som selskaper som ikke tilpasset seg fremveksten av internett. Blant de ulønnsomme selskapene på Euronext Growth eller Oslo Børs skjuler det seg antakeligvis noen få uslepne diamanter som vil vise seg å bli blant de største og mest lønnsomme selskapene i landet. Problemet er at du må være spåmann og ikke finansanalytiker for å finne dem.

Aksjemarkedet mangler West Ham-supporternes selvinnsikt

I ODIN kommer vi ikke til å spekulere i selskaper uten substans. Vi skal være langsiktige, aktive eiere i bærekraftige kvalitetsselskaper. Vi heier på innovatørene der ute, men vi kan ikke investere våre andelseieres penger i selskaper der vi mener det er høy sannsynlighet for at mye av kapitalen går tapt. Uansett hva oppsiden eventuelt måtte være.

West Ham-supporterne har lært på den tøffe måten. Deres drømmer går sjeldent i oppfyllelse.

Aksjemarkedet ser derimot ut til å glemme den lærdommen med jevne mellomrom, og kunne hatt nytte av West Ham-supporternes realisme og selvinnsikt.