Dette MÅ de beste selskapene ha

Noen selskaper har en særegen evne til ikke bare å bygge en sterk posisjon i sitt marked her og nå, men å beholde denne posisjonen over lang tid.

Begrepet «economic moat» (økonomisk vollgrav) er muligens ikke Warren Buffetts påfunn men ble i hvertfall gjort viden kjent av ham. Det refererer seg til et selskaps varige konkurransefordel som er ekstremt vanskelig å knekke, og som beskytter lønnsomhet og markedsandeler. På samme måte som en vollgrav omkring en middelalderborg beskytter dem på innsiden mot trusler.

Det finnes i utgangspunktet 4 kilder til slike moats – hvorav det ene er byttekostnader.

Dersom en kunde blir nødt til å bruke mye ressurser, penger eller tid på bytte fra et produkt til et alternativt produkt, snakker vi om høye byttekostnader.

Du har helt sikkert opplevd dette selv – og kanskje særlig innenfor software. En grafisk designer som har brukt samme tegneprogram siden skolebenken vil nødig bytte. Det samme hvis du er musikkprodusent. Er du regnskapsfører har du antakelig blitt veldig effektiv, og har en masse historisk data liggende, i systemet du bruker. Listen kunne vært veldig lang, særlig ettersom software har blitt tilstedeværende nesten overalt.

Men det å bygge en moat knyttet til byttekostnader er også fullt mulig innenfor hardware.

Her er reisen er gjerne slik at det hele begynner med et suksessrikt fysisk produkt som en etter hvert bygger et økosystem omkring. Eksempelet over er illustrativt i så måte. Vi konsumenter må vel innrømme at Apple har klart å binde mange av oss til iPhone gjennom blant annet App Store.

Jo høyere byttekostnader, jo bedre for produsenten, som har fordeler både på inntekt- og på kostnadssiden. Prisingsmakt er verdifullt og gir den mest lønnsomme veksten i topplinjen som tenkes kan. Med lite frafall på kundesiden trenger ikke selskapet bruke like mye penger på markedsføring og andre kundeaktiviteter.

Apples historie er veldig imponerende. Men det finnes også en rekke nordiske selskaper som har gjort dette, og som er og har vært i ODIN Forvaltning sine porteføljer. Hvorfor er dette så betydningsfullt for oss? Den viktigste kilden til avkastning i aksjemarkedet over tid er selskapenes langsiktige verdiskapning, og denne boostes av varige fortrinn, ikke midlertidige.