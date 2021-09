eBay ble tidlig et digitalt samfunn og en internettlegende. Selskapet dro nytte av nettverkseffekter.

En internettlegende

Jeg leste nylig boken “The Perfect Store», som tar for seg den tidlige fasen til eBay. eBay er en av de aller første, virkelig suksessfulle selskapene som baserte sin forretningsmodell på internett, og er på mange måter en slags internettlegende. eBay ble grunnlagt av Pierre Omidyar som hadde en demokratisk visjon om at vanlige folk skulle kunne få tilgangen på den samme informasjonen som profesjonelle, etablerte aktører. Hvert enkelt individ skulle både være produsent og konsument. Omidyar dro paralleller til gamle, historiske markedsplasser og det gamle bytorget. Hvis det var gode markedsplasser så ville kjøpmenn lagre varene der og folk trekke dit for å handle. Hvis det var fantastiske markedsplasser, så ville folk flytte dit og markedsplassen ville utvikle seg til byer og større samfunn.

Omidyars visjon var at eBay skulle bli en slik digital markedsplass. Det som skilte eBay fra andre, fysiske retailere, var at eBay kun fungerte som en markedsplass og tok en prosentandel av handelen som foregikk der. Selskapet hadde ikke lager og unngikk derfor utfordringene med å postlegge varer og håndtere returer. Det gjorde at selskapet hadde positiv konstanstrøm fra første måned. Utenforstående stilte seg kritiske til hva som virkelig var verdien av selskapet, som en konsekvens av at det manglet fysiske eiendeler. Det disse kritikerne undervurderte var at det utviklet seg et digitalt samfunn. eBay hadde etablert en merkevare som ble stadig sterkere ettersom flere selgere og kjøpere benyttet eBay som markedsplass. Med andre ord, eBay dro nytte av nettverkseffekter.

Let hvor det er nettverkseffekter…

Det som er interessant med nettverkseffekter er at attraktiviteten til nettverket blir sterkere ettersom flere tar det i bruk, som forklart utfra Metcalfes lov. Den ble opprinnelig brukt om kommunikasjonssystemer som telegrammer eller telefoner. Et ekspanderende nettverk gjør det videre mer attraktivt for potensielle nye brukere.

I dag kan det brukes for å forstå blant annet sosiale medier, børser eller markedsplasser. I eBays tilfelle, var det selgere som forsøkte å selge varene sine på andre plattformer. Dette var imidlertid ikke like vellykket som å selge på eBay. Selgerne fikk høyere gjennomsnittspriser og fikk solgt varene sine raskere på eBay fordi det var der kjøperne befant seg. Motsatt, for kjøperne, så prøvde de alternative plattformer, men der fant de ikke det samme utvalget.

Dette illustrerer hvor vanskelig det kan være for nye konkurrenter å utfordre markedsposisjonen til en eksisterende plattform. Det er lave inngangsbarrierer - det handler kun om å sette opp en konkurrerende nettside. Men det er høye skaleringsbarrierer, fordi kjøpere går dit tilbudet er og selgerne går dit kjøperne er. Det gir en selvforsterkende effekt som gjør det vanskelig for en ny aktør å utkonkurrere et nettverk som har oppnådd kritisk masse.

Fordelen med nåtidens selskaper som drar nytte av nettverkseffekter er at de har sterke markedsposisjoner og kapitallette forretningsmodeller med god lønnsomhet. Dette gjør at disse forretningsmodellene genererer store mengder kontanter som kan brukes til å kjøpe opp konkurrenter, betale utbytte eller kjøpe tilbake egne aksjer.

Det er et godt utgangspunkt for å finne interessante investeringer.