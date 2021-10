Jeg tror det er dette mange tenker. Veritas gikk nettopp i minus for året. Hva skjedde? Det så jo så bra ut, avkastningen var høy i fjor, virker ikke modellen likevel?

Det er ikke første gangen jeg har hatt dårlig periode som forvalter. Både da jeg jobba i ODIN og nå i FIRST har jeg vært gjennom karakterbyggende perioder. Ja, sånn periode der det føles som undergangen er nær. Og om jeg ikke får sparken kan jeg love at det kommer flere sånne perioder i fremtiden også.

Og det er lett å bli stressa. Ble det til og med selv de første par gangene. Ble usikker og begynte å tvile på om det jeg gjorde var rett. Ikke at det ikke er rom for forbedring, det er det alltid, men jeg har lært mye om hvor viktig psykologi er når en jobber med aksjer.

En jeg liker skikkelig godt, er Howard Marks fra Oaktree Capital. Han sier at "Things are never as good or as bad as they seem". En pendel som svinger fra det ene ekstreme til det andre, er i snitt midt mellom, men den er nesten aldri der. Mekaniske rebalanseringer er veldig hjelpsomme både for å ikke la seg psyke ut, men også for å kunne skape litt merverdier. Spesielt nyttig i perioder med mye volatiltet. Når pendelen nærmer seg ekstremene.

Jeg er egentlig på ferie. Pleier ta lite ferie på sommeren pga mye kvartalsrapportering og heller mer tidlig på høsten når det er roligere. Men jeg synes jo det jeg jobber med er så gøy så jeg har nå jobba noen timer om dagen (og natta - med en krabat på 9 måneder er det da det er ro å få) likevel.). Det gjør jeg fordi jeg brenner for at dette skal bli det beste fondet det er mulig å få til å lage. Det er i Veritas jeg investerer mine egne penger. Nå prater jeg meg som vanlig bort.

Hvor kommer avkastning fra? Grafen under viser flere ting. Viktigs er at den viser at verdiskapning, eller fundamental avkastning, som jeg tenker er vekst i inntjening pluss utbytte, har vært rundt 13%. Reprising har derimot bidratt negativt med nesten 15% som sender totalen i rødt. For det andre viser den at avkastning kommer ujevnt. Jeg var ikke noe smartere i mars enn i September, selv om førstnevnte var +6% og sistnevnte var -8%. En måned er frytelig kort tid, selv et år er veldig kort tid.

Graf Foto: Thomas Nielsen

Samtidig som verdsettelsen av selskapene i fondet har falt med 15%, har kvaliteten økt gjennom året. Tallene på kvalitet i tabellen under viser nøkkeltallene i snitt siden 2006 for selskapene i fondet. Vekst på 20.8% har altså vært det årlige snittet i rundt 15 år.

Tabell Foto: Thomas Nielsen

Høyere kvalitet og lavere pris tenker jeg er et godt utgangspunkt. Derfor tegnet jeg flere andeler i fondet selv i dag. Og jeg har aldri hatt flere andeler enn nå.

Oppdatert portefølje under. Jeg kunne sikkert kommenter mye på enkeltselskaper, hendelser og mulige årsaker til at avkastningen har vært som den har vært, men jeg tror ikke det gir så mye verdi, og tenker dette får være nok for nå. Tabellen viser også hvor ujevn avkastning er også mellom selskaper.

Portefølje Foto: Thomas Nielsen

Ofte skriver media om "beste" og "dårligste" fond. Definisjonen er da hvilke som har hatt høyest og lavest avkastning. Det er en grov forenkling. I allefall om du ser på mindre enn 3 år, men helst minimum 10. Så selv om FIRST Veritas har hatt høyest avkastning av nordiske aksjefond siden oppstart, der det altfor tidlig å konkludere med at det er det beste fondet. Men some day. Så får jeg være takknemlig for at markedet har behandlet Veritas godt i sum siden oppstart.