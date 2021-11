In EBITDA we trust

Det første et selskap viser i en kvartalspresentasjon, er gjerne det de helst vil du skal få med deg (begynn derfor helst å lese bakerst i rapporten). Resultat før renter, skatt, avskrivninger og andre uønskede elementer er ofte noe av det først som kommer til syne.

Kjært barn har mange navn, EBITDA, adjusted EBITDA, underlying EBITDA, EBITDA before non-recurring items, comparable EBITDA, EBITDA before items affecting comparability, osv.

Hvorfor er det i de aller fleste tilfeller feil å styre unna dette "nøkkeltallet"? Vel, for det første så er jeg aksjonær i de selskapene jeg investerer i. Før jeg får noe som helst, så skal banken, eller obligasjonseierne ha sitt (rentekostnadene). Noen sa en gang at det eneste som var sikkert var død og skatt. Så skatt må også betales før det kommer noe gryn til meg.

Avskrivninger må jo ikke betales, men litt enkelt sagt er avskrivninger det samme som "normaliserte" investeringer. Investeringer kan komme litt ujevnt, men må i de fleste bransjer gjøres innimellom de også. Dette tar oss videre til et par viktige punkter.

Nr. 1 er at en del selskaper kapitaliserer kostnader, typisk kostnader relatert til forskning og utvilking (FoU). De kategoriserer kostnadene som investeringer, og dermed holdes de utenfor resulatregnskapet (over EBITDA). Disse investeringene må avskrives (og innimellom nedskrives om forskningen blir mislykket) over tid. Et selskap som kapitaliserer mye vil dermed alt annet like ha høyere EBITDA enn et tilsvarende selskap som kostnadsfører disse utgiftene.

Nr. 2 er renter og avdrag på leasingforpliktelser, mer folkelig kalt husleie. Etter regnskapsstandarden IFRS 16 kom i 2019, kostnadsfører selskaper ikke lenger husleia si, men den blir behandlet på samme måte som et lån. Den må uansett betales, selv om den ikke er med i EBITDA. (Husk også på å få dette med i kontanstrømmen, står nå helt nederst).

Litt mer teknisk er dette med minoriteter og tilknyttede selskaper. For eksempel konsoliderer Telenor og Scatec Solar inn mange datterselskaper i sine konsernregnskaper, selv om de eier mindre enn 100%. Minoritetene må få sine penger før jeg får noe.

I tillegg er det sånn at de fleste selskaper som vokser også trenger å øke sin arbeidskapital. Et oppdrettselskap må kjøpe fiskefòr, smolt osv lenge før de kan selge fisken og få betalt for den. Dette vil også bidra til å redusere kontantstrømmen (så lenge selskapet er i vekstfase. Noen selskaper har negativ arbeidskapital, da blir dynamikken omvendt).

Selskaper liker ofte også å justere EBITDA for andre elementer de mener ikke er relevante. Jeg tror ofte det er riktig. F.eks vil IPO-kost neppe gjentas så ofte, men det er likevel en kostnad selskapet har valgt å ta fordi de mener det skal skape verdi. Restruktureringskostnader og ulike nedskrivninger eller avsetninger kommer også ofte litt ujevnt, men er likefult kostnader som over tid skal være med. Hadde selskapet drevet godt hadde de vel ikke trengt å restrukturere?

Så jeg er ikke så glad i å fokusere på EBITDA, mest fordi det som nevnt kan bli borte så mye penger etter dette før jeg får noe. Samtidig også fordi to selskaper med lik EBITDA kan ha veldig ulik verdiskaping basert på ulik skatt, rentekostnad og ikke minst investeringsbehov.